11/3-11/6台北國際旅展登場 菲律賓觀光部攜業者祭強檔優惠

一年一度的餐旅業大拜拜來囉！今年的ITF台北國際旅展從11/3至11/6在南港展覽館一館盛大展開，你是否也做好功課到場搶券了呢？除了有必搶的亮點票券外，還有逛旅展要筆記的重點，記得看完再出發！

2023-11-03 10:01