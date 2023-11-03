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11/3-11/6台北國際旅展登場 菲律賓觀光部攜業者祭強檔優惠

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菲律賓宿霧奧斯洛布附近的蘇米龍島海灘，海水清澈美麗。　圖：菲律賓觀光部／提供
菲律賓宿霧奧斯洛布附近的蘇米龍島海灘，海水清澈美麗。　圖：菲律賓觀光部／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】年度強檔台北國際旅展11/3至11/6台北南港展覽館1館登場了！迎接即將到來的聖誕節、跨年與春節熱門節慶檔期，各家旅行業者祭出重磅優惠吸引青睞，菲律賓觀光部攜手業者推廣熱門旅遊目的地長灘島、宿霧及薄荷島、巴拉望行程，攤位舞台規劃消費者贈獎、玩家推薦優質旅遊產品、品味菲律賓傳統佳節甜點，展期四日持續放送島嶼動人精采。

▲康泰納仕旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》2023年讀者票選全球最佳島嶼菲律賓長灘島、巴拉望與錫亞高分別拿下第三、六、十名。　圖：菲律賓觀光部／提供
▲康泰納仕旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》2023年讀者票選全球最佳島嶼菲律賓長灘島、巴拉望與錫亞高分別拿下第三、六、十名。　圖：菲律賓觀光部／提供

菲嘗不可！ 聖誕經典美味限量送

時序靠近聖誕節，相信不少民眾早已著手計畫假期的歡慶計畫。菲律賓以世界最長的聖誕節聞名，自九月開始街道、百貨商城到家家戶戶都開始布置各色繽紛氛圍熱播各式聖誕歌曲，充斥濃厚節慶氣氛更將一路延續到明年。菲律賓觀光部期望將這股佳節歡樂氛圍感染台灣旅客，菲律賓館舞台節目規劃菲律賓美食饗宴，限量供應菲律賓聖誕節必吃的傳統美食比賓卡（Bibingka），這款用以糯米粉佐以椰汁或椰奶調味，道地製法會放在香蕉葉上烘烤，酥脆外皮尬上鬆軟彈牙的口感，淡淡飄散出香甜的椰子味道，依個人口味搭配起司、鹹蛋或奶油，無論視覺或味覺的層次都更加豐盈令人滿足，敬邀台灣遊客用味蕾搶先探索菲律賓旅遊魅力。

▲比賓卡Bibingka獲國際美食評鑑Taste Atlas評選推薦蛋糕甜點。　圖：shutterstock／來源
▲比賓卡Bibingka獲國際美食評鑑Taste Atlas評選推薦蛋糕甜點。　圖：shutterstock／來源

▲業者推出宿霧與薄荷島驚喜價，套裝行程僅不到兩萬元即可輕鬆遊。　圖：菲律賓觀光部／提供
▲業者推出宿霧與薄荷島驚喜價，套裝行程僅不到兩萬元即可輕鬆遊。　圖：菲律賓觀光部／提供

「菲」凡優惠 輕鬆瘋玩菲律賓

菲律賓觀光部邀請眾家業者規劃旅展現場優惠吸引遊客青睞。杜威遊學推出輕奢方案搭華航享半價入住諾富特飯店，加贈諾富特獨家美食饗宴券乙張、造訪攤位進行互動送7-11禮券與其它多重好禮，報名再抽負離子吹風機；旅天下旅行社現場下訂直接優惠$1,000；長灘島旅遊圖書館（富立旅遊）祭出寵愛女人節優惠，長灘島行程第二人報名享半價、購買機票產品即送當地接駁與機場貴賓室、薄荷島行程現場享$20,000以下超低驚喜價；長汎假期喊出折$2,000現場付訂優惠，推薦$20,000以下驚喜優惠價瘋玩宿霧、克拉克。

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菲律賓 聖誕節 觀光

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