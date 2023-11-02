出國賞櫻過年！ 2023 ITF台北國際旅展 黃金檔期祭超殺CP值優惠
【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度最盛大的旅遊觀光盛會－ITF 台北國際旅展，將於10/3-10/6於台北南港展覽館一館熱鬧登場。適逢疫情過後，這次盛況空前匯聚了上千個攤位，旅遊業者無不摩拳擦掌，推出物廉價美高CP值的吸睛旅遊行程，搶攻旅遊商機，引爆買氣。
以高質感旅遊著稱的金牌老字號金龍旅遊，今年首度參加 2023 ITF 台北國際旅展，特別表示: 想打破一昧以低價包裝而品質不穩的旅展模式，加上適逢歡慶65周年，現場將帶來高品質的旅遊行程，還有保證令人驚豔的高CP值的超殺優惠，包括2024年春季高質感產品－「遇見花季庫肯霍夫-西歐荷比法 9日」、「荷比德9日」、「義起旅行10日」、「北歐極光10日」等歐洲系列的精采行程，旅展現場將提供早鳥優惠－《兩人同行，每人減5千》超值折扣，想規劃明年旅遊的民眾，可前往參考。
還有熱門黃金檔期－農曆新年期間出發的過年團與賞櫻團，包括「農曆年璀璨印度5星飯店 7天」49,900元起，「農曆年尼泊爾9天」60,900元起、「農曆年荷比法9天」83,900元起、「農曆年夏威夷6天」 99,000元起等、「日本關東河津櫻5天」41,900元起，以及黑部立山開山行程「日本黑部立山雪牆5天」49,900元起，限量「一口優惠價」，每一梯次限量五個名額，保證有機位，品質不打折扣，高CP值令人心動。現場還有玩遊戲拿好禮的活動，有興趣的民眾請勿錯過。
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