漫悠森活！ ITF台北國際旅展「國家森林館」 帶你暢遊51條友善永續旅行

八仙山國家森林遊樂區運材火車景觀。 圖：林業保育署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2023臺北國際旅展將於11/3-11/6在南港展覽館一館盛大舉行，林業及自然保育署連續5年驚奇連連，今年「國家森林館」以「森林療癒、永續旅遊、動物探索、文化之旅」為核心，攜手策盟旅行社推出51條友善永續旅行，首賣限量夢幻粉嫩「沼平櫻啤酒」，35款森林遊樂區專屬紀念品，以「漫悠森活」為策展概念，帶給旅人將山林之美融入日常生活的閒適感受，邀請大家與臺灣山林來場美麗的相遇。

林業保育署指出，觀光產業復甦之際，該署積極創造旅客深刻品味自然生態與文化體驗，與旅遊業者合作推出51條友善永續優惠行程，包括民眾可在星空熠熠的大雪山國家森林遊樂區夜觀白面鼯鼠的可愛姿態、佳評如潮的「阿里山曙光漫遊」、季節限定的「大農大富賞楓2日遊」及適合全家同遊的「阿里山林鐵楓紅列車」等，邀請旅人預約一趟深度森林體驗。

▲阿里山國家森林遊樂區小笠原觀景平台遠眺塔山。 圖：林業保育署／提供

林業保育署表示，臺灣超過六成土地為森林所覆蓋，得天獨厚的豐沛雨水賦予了這座島嶼獨特的生物棲息環境和多樣的生態資源。各地區分署運用獨特的山林生態與文化，讓藝術走入森林，推出35款森林遊樂區專屬紀念品。今年旅展將獨家開賣夢幻粉嫩的「沼平櫻啤酒」。這款啤酒選用八重櫻花萃取物，散發櫻花淡雅氣息，並以阿里山小火車為主視覺，生動勾勒穿梭山林景緻，現場還提供品嚐機會，讓您視覺與味覺都能感受浪漫氛圍。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】

▲體驗林學校之自然霆沅姥姥旦的私房菜－排灣傳統料理－林下餐桌饗宴。 圖：林業保育署／提供

▲太平山國家森林遊樂區台灣山毛櫸步道可欣賞台灣山毛櫸深秋金黃變葉。 圖：林業保育署／提供

林業保育署更指出，今年的國家森林館以「漫悠森活」為策展概念，網羅山林美景，詮釋森林對萬物的包容，徜徉山林享受美好寂靜，陪伴旅人尋覓與山林融入生活的深刻回憶。展覽期間也安排2場山林達人分享：11/4將由森林系夫妻檔阿泰和呆呆分享山林活動知識，在山裡找回自在從容；11/5邀請走在臺灣脊樑上的男人－麥覺明導演分享臺灣大山、土地與動物溫暖細膩的感動故事。此外，現場還有互動體驗，有機會獲得5,000元旅遊金，參加活動的民眾，有機會獲得國家森林館專屬限量好禮，讓大家逛得高興，玩得過癮。

2023臺北國際旅展歡迎民眾於南港展覽館購票入場，展覽詳情及林業保育署「國家森林館」相關訊息，請上旅展官網：https://www.taipeiitf.org.tw/ 及林業保育署官網及臉書查詢；「國家森林館」展覽手冊： https://reurl.cc/Wvb985

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