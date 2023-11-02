ITF台北國際旅展「香港年終優惠」3天8,888元起 週末不加價

【旅奇傳媒/編輯部報導】受惠暑假旺季帶動旅遊潮，今年1-8月累計有超過46.5萬台灣訪港人次，跟2019年同期相比已恢復四成。香港即將迎來聖誕、跨年旅遊旺季，除了「香港繽紛冬日巡禮」巨型聖誕樹將再臨西九文化區，今年香港跨年倒數也將在維多利亞港上空再次綻放璀璨煙花。香港旅遊發展局也特別推薦夜遊香港攻略，邀請旅客感受香港夜繽紛魅力！台北國際旅展11/3-11/6登場，香港館（攤位I-306）攜手六家業者推出「滋味、微醺、美景、夜遊」四大主題優惠行程，3天只要8,888元起（未稅），特別祭出週末不加價，讓旅客週末也能輕鬆無負擔玩香港！

▲跨年夜維多利亞港上空再次綻放璀璨煙花。 圖：香港旅遊發展局／提供

ITF旅展限時限量優惠 3天2夜8,888元起（未稅） 周末不加價

香港館今年有五福、可樂、吉帝、易飛網、東南和雄獅旅遊聯合推出優惠行程，主打富薈上環3天2夜8,888元起（未稅），歷山酒店3天2夜8,999元起（未稅），強調入住日於2024年1月28日前週末不加價！其他特色行程包括雄獅旅遊推出4人一室入住百樂酒店，3天2夜每人9,599元起（未稅），每房還送香港人氣知名伴手禮手信珍妮曲奇、檸檬王及帝苑酒店蝴蝶酥，直接幫旅客省去排隊買伴手禮的時間；可樂旅遊則看準香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界熱潮，推出每人享樂園2日門票搭配好萊塢酒店4人一室，3天2夜每人只要11,888元起（未稅）；易飛網的富薈上環酒店3天2夜方案，還包含山頂纜車來回票及秘境西貢一日遊行程，每人只要8,888元起（未稅）就能體驗香港的自然風光。

搶購跨年最後機會只在旅展香港館，東南旅遊推出富豪九龍酒店4人一室，4天3夜每人14,888元起（未稅），還送山頂纜車來回及凌霄閣摩天台套票；如果選九龍維景酒店2人一室，3天2夜每人15,888元起（未稅）。雄獅旅遊推出4天3夜搭配灣仔帝盛酒店4人一室，每人18,499元起（未稅），特別安排專屬巴士接送客人到維港看跨年煙火。另外，如果想好好犒賞自己來趟頂級的香港跨年之旅，也可以選擇文華東方酒店含每日酒店早餐專案，2人一室，4天3夜每人35,399元起（未稅）。

▲「打邊爐」是香港人最愛的宵夜美食。 圖：香港旅遊發展局／提供

香港愈夜愈精采 「滋味、微醺、美景、夜遊」四大主題 感受香港夜繽紛魅力

提及夜生活，絕對不能錯過香港宵夜文化，不論是三五好友一起「打邊爐」（即火鍋）、大快朵頣大排檔豪邁鑊氣的避風塘炒蟹、或來碗溫暖料足的生滾粥或煲仔飯，或掃街牛雜、咖哩魚蛋、雞蛋仔，最後再來個楊汁甘露和芝麻糊糖水，入夜後的港味氛圍依舊迷人，為饕客的五臟廟帶來心滿意足的滋味饗宴。

香港是亞洲國際都會，從露天高空酒吧、隱世酒吧到精釀啤酒，到香港一定不能錯過香港酒吧文化。除了到訪知名的蘭桂坊，還可以從「亞洲50最佳酒吧」開始酒吧之旅，香港今年有8家酒吧入選「亞洲50最佳酒吧」，其中冠軍由主打龍舌蘭酒的 COA 三度蟬聯寶座，COA 更入選本年「世界50最佳酒吧」第20位。在香港拜訪特色酒吧展開一場「微醺饗宴」，絕對是品酩者不可缺少的行程之一。

香港維多利亞港的璀璨夜景舉世聞名，旅客可從不同角度打卡夜景之美，位於尖沙咀的星光大道不但沿路可覓得巨星們的手印，更能飽覽城市壯觀的天際線風光。去年全面開放的炮台山東岸公園主題區可以在防波堤以近乎360度飽覽維港風景，大型藝術裝置「Victoria Harbour」字樣是訪港時最新的打卡地標。太平山頂不論從盧吉道觀景台或「凌霄閣摩天台428」，皆可以最優越的地理位置飽覽醉人都會夜色。

▲香港維多利亞港的璀璨夜景是旅客香港必打卡景點。 圖：香港旅遊發展局／提供

只要夠懂玩，香港夜生活跟白天一樣精采，今年12月底前，跑馬地「快活星期三」夜馬賽事免費入場，現場還有樂隊表演、啤酒美食，勁歌熱舞多種活動讓旅客感受越夜越沸騰。想來趟浪漫的維港遊，那就登上中式古帆船，船上的復古風情與維港大都會的時尚氣息形成強烈對比，不論是張保仔號或鴨靈號都能以與眾不同的角度欣賞維港景色，一邊觀賞全球最大型的燈光音樂匯演「幻彩詠香江」。

▲搭乘張保仔號以與眾不同的角度欣賞維港景色。 圖：香港旅遊發展局／提供

聖誕跨年精彩活動輪番上陣 送100萬份旅客餐飲消費劵

香港是亞洲最具聖誕跨年氣氛的城市之一，香港將於11月推出「香港繽紛冬日巡禮」，在西九文化區呈獻巨型聖誕樹，點綴維港，打造全城必到的聖誕打卡熱點，延續全城歡樂氣氛；而「香港跨年倒數」將會在跨年夜壓軸登場，維港上空再次綻放璀璨煙花，帶領旅客與全球一同送舊迎新。

▲旅客只需港幣20元，即可選乘3條敞篷巴士路線。 圖：香港旅遊發展局／提供

香港旅遊發展局11月起將發送全新100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費劵，以鼓勵旅客夜間出外消費，餐飲消費劵每份價值港幣100元，可於傍晚6時後光顧參與活動的酒吧及「優質旅遊服務」計劃認可餐館。同時，還有香港旅遊發展局也針對敞篷巴士推出夜遊香港優惠，今年11月至2024年1月期間，旅客只需港幣20元，便可選乘3條指定路線，以不同角度欣賞香港迷人夜景。

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