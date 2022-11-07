ITF國際旅展／馬里亞納推最高價頂極團 搭私人飛機客製圓夢之旅

馬里亞納文化之旅。 圖：馬里亞納觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】針對11/4-7登場的ITF國際旅展，馬里亞納觀光局攜手頂級旅遊俱樂部 Le Orano 推出珍稀版旅遊「頂級迷你團－灣流私人飛機暢遊馬里亞納」每團250萬起，客製化行程三度挑戰旅展最高價！

▲馬里亞納私人包船海釣之旅。 圖：馬里亞納觀光局／提供 ▲馬里亞納私人包船海釣之旅。 圖：馬里亞納觀光局／提供

「圓夢灣流－暢遊馬里亞納」依據行程主題，分別邀請各領域KOL繞著地球跑主持人李秀媛、旅遊達人溫士凱、全球百大水下攝影師 Yorko Summer、高爾夫顧問張月麗、觀光品牌大使陳志彬，分別親自帶領VIP探索碧海藍天之美，珍稀限定每航班250萬元起，安排深度探訪塞班島、天寧島、羅塔島隱藏版景點，體驗高規格的富豪人生。

馬里亞納觀光局航司顧問唐受衡表示：「搭乘私人灣流飛機是很多人的夢想，而這個夢想並非遙不可及，許多科技新貴以及隱形富豪他們的思考絕不一般，乍看價錢 (Price) 昂貴的行程，只要是行家一眼就能認出這是價值 (Value) 最棒的旅行。」

▲灣流私人飛機機艙內裝。 圖：馬里亞納觀光局／提供 ▲灣流私人飛機機艙內裝。 圖：馬里亞納觀光局／提供

圓夢行程朝客製化安排，根據KOL達人建議，帶領VIP暢遊群島。知名主持人李秀媛建議喜歡輕鬆愜意的貴賓，來到塞班島由悍馬加長禮車接機開始，入住最新裝潢皇冠假日飯店、天天享受SPA、大啖海鮮烤肉美食，來場療癒之旅。對歷史文化好奇的旅客，特別安排旅遊達人溫士凱，為您細細解說天寧島 (Tinian Isalnd) 及南島語系情緣。而愛好潛水的貴賓，則由 Yorko Summer 建議來到山羊島 (Goat Island) 一探秘景並拍攝水中美景。

若有愛好小白球的VIP，高爾夫顧問張月麗強烈推薦一定要來揮桿密克羅尼西亞最著名的勞勞貝高爾夫球場 (Lao Lao Bay Golf Course)。鍾情海釣的三五好友，盡情包船至北部諸島 (Northern Islands) 加碼安排香檳啤酒無限暢飲，搭乘 Star Marianas 小飛機造訪鄰近的羅塔島 (Rota Island)，自駕野馬敞篷車享受地廣人稀當島主的尊榮感。品牌顧問陳志彬則建議，最喜歡放空，甚麼都不安排隨遇而安，這是人生中最珍貴難得的旅遊經驗。Le Orano 創辦人高睿騰表示：「這是我們創辦以來首度推出多樣化富豪人生行程，無非是要幫旅人們圓夢，體驗旅遊的美好。」

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