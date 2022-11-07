ITF國際旅展 / 來菲律賓館填問卷送好禮 長灘島宿霧行程最高享2萬折扣

台灣國境開放後首次舉辦的台北國際旅展(ITF)，於11月4日(五)至11月7日(一)在南港展覽館舉行，此次參展國家數量已恢復至疫情前，提供想要出國旅遊的民眾最新資訊，台灣最熱門的長程線目的地–美國，此

2022-11-07 13:30