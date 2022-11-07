快訊

陳時中牽人妻照延燒 游淑慧再爆：丈夫剛好醫療過失訴訟逆轉

中職／誤會一場！無人「蓋牌」 鄭凱文、黃子鵬扛第3戰

ITF國際旅展 / 來菲律賓館填問卷送好禮 長灘島宿霧行程最高享2萬折扣

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：Shutterstock／來源
圖：Shutterstock／來源

菲律賓長灘島。　圖：Shutterstock／來源
菲律賓長灘島。　圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部整理】2022 ITF台北國際旅展於111年11月4日(星期五)至7日(星期一)於南港展覽館1館舉辦。針對這次旅展，菲律賓觀光部的菲律賓館(攤位編號J309)，現場推出填問卷就送好禮的好康活動，民眾不可錯過。

此外，菲律賓館現場也聯合旅行業者推出菲律賓優惠產品，包括富立旅遊推出長灘島六星度假行程，第2位享2萬元的折扣；百威旅遊則祭出宿霧過年團享第2人減5千元的優惠，以及小孩不佔床減8千元的優惠，十分超值，民眾可趁機撿便宜規劃假期。

▲菲律賓宿霧。　圖：Shutterstock／來源
▲菲律賓宿霧。　圖：Shutterstock／來源
　▲菲律賓宿霧。　圖：Shutterstock／來源

最近去菲律賓遊學話題正夯，這次菲律賓觀光部也聯合數家知名遊學中心，旅展現場堆出各式菲律賓遊學限定優惠課程。包括杜威遊學的寒假遊學團開始熱招生；非凡遊學推出菲律賓各大語言學校限時獨家優惠，拍照按讚打卡即贈獨家菲律賓遊學雜誌；澳貝克國際留遊學則現場追蹤IG送精美小禮物，現場也推出多家知名語言學校同步優惠，免註冊費、折現金、贈送第一次書籍費等等好康獎不完；締佳遊學則推出菲律賓遊學四週 NT$27,900元起，有興趣的家長可多方比較了解資訊。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

菲律賓 ITF台北國際旅展 觀光

延伸閱讀

ITF台北國際旅展「潛」進帛琉18,900元起 雄獅獨家推出3全天出海

搶票出國趁現在！ITF旅展倒數 華航加碼千元折價券

ITF國際旅展／皇冠海岸觀光圈閃亮登場 超值幸福包199元限量首賣

2022 ITF旅展日韓館夯 日航買機票送國內線‧韓國館新塗鴉秀、CREW動感演出

相關新聞

機票0元！ITF旅展超夯「機票0元」起，加碼再抽免費機票，還有「買票送票」好康活動

2022 ITF台北國際旅已於昨日(11/4))登場，現場買氣相當熱絡，多位百萬刷手現身，不少ITF和銀行合作推出的多項信用卡滿額禮皆已兌換完畢，紛紛緊急加碼其他好禮。同時，更有航空公司推出0元優惠再

ITF台北國際旅展「百萬刷手」現身！熱賣票券秒殺+亮點攤位一次看

國境解封後首場實體旅展，同時也是全台規模最大的「2022 ITF台北國際旅展」今(4)日於台北南港展覽館登場，中午12點...

國門解封最大旅展！蔡英文：國際旅遊重啟的重要象徵

國門解封後首場實體旅展、也是全台規模最大的「2022 ITF台北國際旅展」，今(4)日起於台北南港展覽館登場。台灣觀光協...

2022 ITF台北國際旅展「必搶優惠攻略」整理！ 全台最夯住宿券下殺1折、自助下午茶最低480元、SPA泡湯599元

邁入第36年、第30屆「ITF台北國際旅展」將於11/4至11/7於台北南港展覽館登場，成為國境開放後首場最大的國際型旅展！這次旅展集結了各大五星級酒店、人氣飯店、航空公司、旅行社、遊樂園等1,200

ITF國際旅展／馬里亞納推最高價頂極團 搭私人飛機客製圓夢之旅

【旅奇傳媒/編輯部整理】針對11/4-7登場的ITF國際旅展，馬里亞納觀光局攜手頂級旅遊俱樂部 Le Orano 推出珍稀版旅遊「頂級迷你團－灣流私人飛機暢遊馬里亞納」每團250萬起，客製化行程三度挑

ITF台北國際旅展 德州休士頓首次參展‧帛琉促銷機票9,000元起

台灣國境開放後首次舉辦的台北國際旅展(ITF)，於11月4日(五)至11月7日(一)在南港展覽館舉行，此次參展國家數量已恢復至疫情前，提供想要出國旅遊的民眾最新資訊，台灣最熱門的長程線目的地–美國，此

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。