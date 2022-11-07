餐桌上的部落旅行5週年 相約品嚐用時間、故事發酵的佳釀

崁頂部落以月光和火把營造的微劇場餐桌。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】以「在餐桌上，一勺部落佳釀，一飲地方風土」為主題，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）「縱谷原遊會－餐桌上的部落旅行」今年邁入第5年，5週年的部落餐桌旅行，今年以「部落佳釀」為主題，端上由時間慢慢熬成的風土滋味，成就一個個部落緩緩挖掘，一起重新整理文化脈絡，一起製作酒麴，再分別熟成各自部落特色的佳釀。

▲5周年相約，品嚐用時間、故事發酵的佳釀。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供 ▲5周年相約，品嚐用時間、故事發酵的佳釀。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

縱管處郭振陵處長表示，每年活動都會有一個新的命題，從2018年「用一桌餐食，說一個故事」，2019年「傳統歌謠佐餐桌」，或是2020年「珍藏時光記憶的老味道」都讓參與的遊客耳目一新，渴望一來再來。這樣的推行方式也讓參與餐桌的部落每年可以從共同主題出發，尋找自己的文化脈絡，並且不斷推陳出新，激發創意火花的重要成果展現時刻。

今年活動共有5個部落6個場次，除了可以品嚐到5部落共同酒麴製作的酒麴，各自使用紅糯米、糯米、紅藜、小米等不同穀物配方所發酵出來的佳釀外，不同部落也在餐席內容、文化分享、體驗活動上有精彩的推出。太巴塱部落的「紅糯米田野餐桌」會品嚐街巷傳香的珍貴食材紅糯米、用米麴、做成佳釀以阿美廚藝教室的方式，帶大家邊吃邊玩，餐席間準備了以全雞包覆酒釀辣椒、香蘭葉等各式阿美香料，再用炭烤直火悶熟的酒釀辣椒雞，端上餐桌瞬間香氣噴發，吮指回味。

▲5部落共同製作酒麴。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供 ▲5部落共同製作酒麴。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

織羅部落的「稻田腳印餐桌」將帶領遊客體驗部落傳統豐年祭中「深夜的呼喚」活動，配上自己手做的情人袋，學習阿美族傳統歌曲與舞蹈，努力獲得耆老們的讚賞，贏得珍貴的佳釀。永康部落山頂獵寮中觀看180度花東縱谷壯闊大景的「獵人野食餐桌」，體驗布農獵人從山林歸來，彰顯豐收的「報戰功」，在月色與火把的溫暖與山林的清冷中，帶出部落飲食文化的另一面貌。 延續去年廣受好評由「崁頂部落」推出的「月光下小米鞦韆餐桌」，以「夜間氛圍」x「微劇場」為賣點，今年以婦女「釀製」的場景為主，一窺不外傳的家族配方與秘密。

▲與部落耆老學習傳統歌舞。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供 ▲與部落耆老學習傳統歌舞。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

今年新加入的支亞干部落以「耕吧樹洞餐桌」為題，耕吧(Qmpah)是太魯閣語中在土地上勞動之意，樹洞則是環繞部落的支亞干溪，本場餐桌是一場強調親自動手的一場共創餐桌，遊客會跟著青年文學獎作家Apyang走讀部落巷弄，從故事中找靈感與感動，再一起注入共同製作的餐席料理中，這場不設限的餐桌，既傳統又創新，有太魯閣族傳統宴席料理如香蕉飯、芋頭糕，也有融合鄰近鳳林小鎮的客家風味，邀請遊客共同探索未知，透過參與、手作一起打開樹洞。

▲首場太魯閣族餐桌，支亞干部落創意料理。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供 ▲首場太魯閣族餐桌，支亞干部落創意料理。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

郭振陵說，活動將於12月3日於織羅部落進行首場，延續至12月11日以支亞干部落壓軸，為歡慶5周年，除了線上販售可報名外，亦有搭配現場展售如11月4日至7日於ITF台北國際旅展、在11月18日至20日於松山文創園區花東成果展。不同的銷售管道將會提供長期關注與熱愛餐桌上的部落旅行活動的舊雨新知不同的優惠活動，折扣價值從300元至500元不等。詳細活動辦法，請至「縱谷原遊會」官方粉絲專頁上查看。

「縱谷原遊會-餐桌上的部落旅行」相關資訊：

活動官網 http://jacreative.com.tw/hdt/

活動粉專 https://reurl.cc/pyxjzQ

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