2022 ITF旅展開幕！馬來西亞館展現繽紛魅力暢享馬來風情

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」今日（11/4）盛大登場，睽違已久的旅遊氛圍在各大展攤熱鬧呈現，其中，匯集多元種族文化背景與美食的馬來西亞，也在馬來西亞館準備了一系列精彩節目，從美食、舞蹈、歌曲、道地小吃、展攤裝潢，打造超吸睛茶餐室展現馬來西亞風情。

11/4總統蔡英文、交通部長王國材、交通部觀光局局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭等嘉賓親臨馬來西亞館展攤，馬來西亞觀光局特別準備精美傳統工藝金線刺繡紀念品致贈，感謝台灣旅遊同業提供馬來西亞觀光局市場推廣所需的資源與協助。

馬來西亞觀光局持續推廣「體驗亞洲魅力」，復刻國民餐室Kopitiam經典特色，以懷古風情十足的在地食肆變身成為互動舞台與洽談櫃台，打造充滿娘惹元素的主題展館。

▲旅展期間，馬來西亞館也準備道地拉茶秀。 圖：馬來西亞觀光局／提供 ▲旅展期間，馬來西亞館也準備道地拉茶秀。 圖：馬來西亞觀光局／提供

▲雪蘭莪州－馬來西亞森林研究所。 圖：馬來西亞觀光局／提供 ▲雪蘭莪州－馬來西亞森林研究所。 圖：馬來西亞觀光局／提供

▲沙巴－西巴丹島。 圖：馬來西亞觀光局／提供 ▲沙巴－西巴丹島。 圖：馬來西亞觀光局／提供

旅展期間邀請民眾造訪2022 ITF台北國際旅展馬來西亞館「體驗亞洲魅力茶餐室」，為期四天的豐富節目將於南港展覽館J109攤位登場，親臨感受「馬來西亞真有意思」。精彩節目包含：旅遊達人傑菲亞娃攜手甜心主播呂佳宜進行旅遊講座，以閨蜜視角分享旅行精采亮點；來台14年印度裔馬來西亞諧星Boris也將登台加入傑菲亞娃一同開講，推薦更多完美假期組合。

同時，邀請曾參與《超級星光大道》與《明日之星Super Star》馬來西亞藉歌手 Diva 陳廷婷將以個人深厚的歌曲演唱功力與舞台魅力引爆馬來西亞館。另一組輪番上陣的表演團體「舞行者」（Dance walker），由曾經登上國慶酒會舞台演出的表演者林智駿先生擔任編舞監製，結合馬來西亞三大民族舞蹈，透過豐富肢體變化演繹身體曲線之美，呈現馬來西亞多元種族文化建構的情同手足的家園情誼。

OH！MY Mini Mart大馬迷你市場蒐羅馬來西亞熱門人氣美味，從娘惹咖椰抹醬、海南雞飯醬、肉骨茶料理包、美極東炎風味麵、益昌咖啡烏與獨立包裝經典零食包裝推出限量50份超值福袋，11月6日週日上午11點30分馬來西亞館舞台準時開賣，每袋台幣300元的價格盡享道地馬來西亞滋味。

沙巴旅遊局與旅行社業者共推產品優惠，包含天海旅行社祭出雙人同行現折$3,000免小費、海揚國際旅行社馬六甲古城、搭纜車奔雲頂高原娛樂城五日旅展價$18,888（含稅）、世興旅行社五日大紅花海上VILLA $28,000起（含稅）再享兩人同行最高折$3,000，以及百威旅行社檳城五日遊免小費、馬來西亞IG打卡五日遊$27,000（含稅）。龍皇國際旅行社/完美假期推出沙巴四日與五日套裝旅遊，旅展現場報名立即省$2,000。

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