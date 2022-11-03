ITF線上旅展／漫遊山海泡湯券2.9折！上陽明山天籟體驗溫泉假期

天冷心不冷，上陽明山享受療癒力滿滿的溫泉之旅。 圖：陽明山天籟渡假酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在政府與全民共同努力下，疫情逐漸趨緩，國旅出遊潮再次襲來！隨著時序進入秋冬，正是展開溫泉假期的好時機，天冷心不冷，一起來陽明山享受冬季如山水畫的詩意情境，品味慢調雅緻的草山日常。

全年最優惠 就在2022 ITF旅展

為迎接2022 ITF臺北國際旅展，陽明山天籟渡假酒店推出最殺主打商品（展攤編號：J301），「4.3折，一泊二食住宿券」原價NT$16,000，優惠價NT$6,999；「2.9折，戶外溫泉公園風呂＆水世界套票」原價NT$15,000，優惠價NT$4,399，買十張再送一張；「4.6折，一日饗樂套券套票」原價NT$21,500，優惠價NT$9,990，買十張再送一張；「年度優惠住宿券一泊二食6,999元」，現享4.3折優惠。

為回饋顧客，11/4～11/7至南港展覽館展攤現場購買，加碼推出每日限量破盤價商品「天籟一日遊+午餐」每張只要$666元；至旅展現場單筆滿1萬，可享一次抽獎機會，最大獎為價值NT$30,800的童話森林六人房，提供親朋好友歡聚，全年度最暖心的特惠就在2022 ITF旅展。（天籟限量特賣：https://reurl.cc/bG58A3）

▲草山客房獨享蔥鬱山景與蟲鳴鳥叫。 圖：陽明山天籟渡假酒店／提供

2000坪湧泉樂園 漫遊山海 溫泉療癒身心

在陽明山青鬱的山稜之下，陽明山天籟渡假酒店成為全台灣最大湯泉主題渡假設計旅店，打破傳統和式造景，簡約摩登的空間規劃出近2000坪的溫泉樂園，多達22池的溫泉池。包含：溫泉池、冷水池、冰水池、氣泡按摩池、沖淋水柱池、烤箱、半露天男女泡湯區等各式不同主題溫泉池，為PH值介於5～6的純淨弱酸泉，舒緩坐臥在溫暖的泉水中，可以毫無束縛地讓柔軟的波浪將身心的疲憊與壓力全都帶走。

尤其原石砌製的寬敞浴池，群山環繞，潺潺的水聲、清新悅耳的蟲鳴鳥叫，在舒展疲憊身心的同時感到分外享受；不管是個人或情侶或闔府到訪，天籟廣闊的腹地讓孩子們可以盡情奔跑沉浸於大自然中，不用再舟車勞頓飛往國外，在地安排與親朋好友間微慢旅行，夜晚在群山簇擁中享受靜思溫泉的身心靈療癒，細細品味天籟湯泉的魅力。

▲取自陽明山東北側的四磺坪溫泉泉源，是北台灣的溫泉秘境。 圖：陽明山天籟渡假酒店／提供

充分融合陽明山在地風情的天籟渡假酒店，除了環境讓人放鬆，4米高的高速廻旋滑水道以及附設SPA按摩床的無邊際泳池，所以每到夏天總是吸引許多親子家庭前來玩水消暑，加上臨近陽明山國家公園、擎天崗、小油坑、冷水坑、夢幻湖等自然景點，因此非常適合安排親子一日遊行程。

▲擁有廣大的腹地與全國最大的露天溫泉設施，多達22個溫泉池。 圖：陽明山天籟渡假酒店／提供

善用溫泉聯盟住宿券 一次暢遊9大頂尖溫泉飯店

現在透過「台灣溫泉飯店聯盟聯合住宿券」，可一次暢遊9間全台頂尖溫泉飯店，聯合住宿券面額NT$3,500，讓喜愛溫泉的玩家們自由選擇各自需求的溫泉旅遊假期規畫，替溫泉玩家省下荷包又能以溫泉為首輕鬆暢遊環島泡湯旅遊，更加認識台灣各地溫泉的優點與美好。

台灣溫泉飯店聯盟全台9家飯店：台北陽明山天籟度假酒店、三峽大板根森林溫泉酒店、苗栗泰安觀止溫泉會館、苗栗享沐時光莊園渡假酒店、台北北投春天酒店、台中惠來谷關溫泉會館、台中日光溫泉會館、台東知本金聯世紀酒店、台東鹿鳴酒店溫泉飯店，相關聯合住宿券訊息，可參考優惠連結（https://reurl.cc/A7v7DK）。

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