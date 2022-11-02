殺很大！2022 ITF臺北國際旅展11/4登場 各飯店線上線下齊推優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】國門解封之際，讓旅遊的心情沸騰起來，出遊前先來逛旅展找優惠，尤其無法請長假的朋友，國旅小旅行依然是大熱門，快來看看2022 ITF臺北旅展期間，各大飯店紛紛釋出哪些下殺好康！

凱撒飯店線上旅展開賣 推明星組合南北雙城套組及飯店限定券

終盼到國境解封、國人紛紛搶辦護照等著出國旅遊，而在11月即將迎來的台北國際旅展更會是國內飯店業者必搶商機最大檔期，為留住消費並提高國旅意願，凱撒飯店連鎖先於10/25-11/13推出線上旅展，今年提出三大商品策略，除維持凱撒聯合券(住宿/餐飲)、再推明星組合板橋X墾丁凱撒南北雙城券及飯店限定券共10種主題商品，票券優惠效期可使用一年。

今年聯合住宿券抗漲維持每張2,500元，依張數通用從北到南共9家凱撒旗下特色飯店，趁著旅遊復甦即將面臨國內飯店調漲價格的趨勢，正是年終囤貨國旅票券最佳時機！此外，凡線上旅展期間單筆消費8,000元可抽聯合住宿券、15,000元再抽萬元高級住宿券。

▲台北凱撒－桃木片皮鴨。 圖：凱撒飯店連鎖／提供

凱撒飯店今年線上旅展直接推出過去現場才有銷售的限定商品，包括限量200套明星組合的板橋x墾丁南北聯雙城套券，每套8,888元可入住板橋凱撒豪華客房乙晚享用薈萃樓行政酒廊禮遇及墾丁凱撒景緻客房乙晚含早餐兩客，體驗新北最高戶外泳池網美飯店及此生必朝聖南台灣熱情沙灘的渡假天堂，一次收集凱撒兩間旗艦飯店熱門打卡點。

針對各家飯店特色推出限定商品，如台北凱撒、板橋凱撒及台北凱達皆以城市渡假主題各自推出的一泊二食住宿券、南部旅遊必搶購的墾丁凱撒三天二夜住宿券、台北凱撒王朝中餐廳常年熱銷的桃木片皮鴨三吃券、或是阿樹國際旅店首次推出湯屋搭配精緻套餐的仰心湯屋湯饗券等，皆是今年凱撒銷售熱門商品。

▲福華飯店集團集結旗下七家飯店推出線上旅展，餐飲住宿任選，餐券下殺55折起，住宿券24折起。 圖：福華大飯店／提供

福華集團線上旅展住宿餐飲下殺24折 2,700元內任選全台七家飯店爽住

為迎接年度最大旅展盛事「2022台北國際旅展」，福華飯店集團集結旗下七家飯店，將於今日日起推出線上旅展，優惠下殺24折。其中首推每張2,900元的的福華連鎖住宿券，從城市商務到休閒渡假，從台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭一路到墾丁，消費者可依各飯店的條件任選入住乙晚，再享兩客豐盛早餐，同時飯店更推出買十送一超值優惠，平均每張只要2,636元。

台北福華也將首次推出電子票券，更祭出限量銷售的一泊二食住宿券，入住乙晚再享當晚自助晚餐與翌日早餐兩客，原價16,060元下殺24折3,888元，就能入住獲選2021年全台10大「HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎」的台北福華大飯店。

暢銷的餐券搜羅各式中西美食，從廣受好評的中式999元單人套餐、2,699元四人合菜以及9,999元十人桌菜，到詢問度最高的999元彩虹座自助百匯通行證以及一套10張的9,000元珍珠坊粵菜港點吃到飽十入套券，55折起的超值優惠，一次滿足消費者的各式用餐需求。

▲台北福華大飯店珍珠坊港點粵菜任你選套券，一套十張9,999元。 圖：福華大飯店／提供

每張千元有找的999元「中式全日美食餐券」，原價1,628元下殺61折，可於江南春、珍珠坊、蓬萊邨享用嚴選烏魚子、鮑魚、烏參等高檔食材的中式單人套餐，買10張再送1 張。

小家庭用餐則可選擇平日限定的「中式四人合菜餐券」，每張81折只要2,699元，買4張再送1張，平均每人不到700元即可於江南春、珍珠坊、蓬萊邨三間餐廳擇一用餐，品嚐主廚以精湛料理手法製作五星美饌，如以精細刀藝與燉、燜、煨等傳統料理手法烹製，以江浙菜系為名的江南春，紹興醉雞、海鮮烤方、腐皮黃雀皆是不容錯過的經典美饌。

或是以經典台菜聞名的餐廳蓬萊邨，繁複手路菜軟煎嫩溜肉、蔭豉炒鮮蚵、麻乳香滷肉吃過便難以忘懷，搭配上濃香的地瓜稀飯更是地道絕配。擅長以簡易調味帶出食物鮮味的精緻粵菜珍珠坊，香麻百花筒、清炒爆三鮮等，讓人吮指再三。「中式十人合菜餐券」每張9,999元，憑券即可於江南春、蓬萊邨或是宴會廳享用豐盛10人桌菜，原價18,150元餐券下殺最優惠55折，買10張送1 張，十分合適家族聚餐或公司宴客。

▲香格里拉冬山河渡假飯店在房裡可享受47℃碳酸氫鈉溫泉。 圖：香格里拉冬山河渡假飯店／提供

宜蘭香格里拉 飯店農場雙住宿每晚不到4千元 經典商品買五送一

今年最後一檔「2022台北旅展」，宜蘭香格里拉推出線上旅展限定商品：香格里拉冬山河渡假飯店一泊二食住宿券$4,599/券；香格里拉休閒農場一泊二食住宿券$4,599/券；飯店加農場聯賣雙住宿三天兩夜$7,999/套，平均每晚不到4千，優惠下殺5.5折。

旅展期間加碼優惠：凡購買香格里拉飯店或農場$4,599一泊二食住宿券，即享任選買五張送一張一泊一食住宿券。無論是偽出國或是大自然旅行，宜蘭香格里拉都是度假的最佳選擇，想搶好康就得衝這波。 香格里拉冬山河渡假飯店有著白牆紅瓦西班牙式建築，坐落蘭陽平原、冬山河畔，距離羅東交流道約5分鐘車程，客房內皆採用義大利進口原木家具，風格溫馨典雅，在房裡可享受47℃碳酸氫鈉溫泉，加上大眾設施溫泉泡腳池、溫泉SPA館等，充分體驗泡湯樂趣。

飯店平日雙人一泊二食住宿券$4,599(含早、晚餐)，可入住飯店溫泉套房一晚，還能免費租借宮廷服，在景觀花園裡拍攝網美照、享受歐式度假風情。

▲香格里拉休閒農場位於宜蘭縣冬山鄉海拔250公尺山麓，以珍貴台灣紅檜打造視野極佳景觀客房。 圖：香格里拉冬山河渡假飯店／提供

香格里拉休閒農場位於宜蘭縣冬山鄉海拔250公尺的山麓上，是國內老字號的休閒農場，氣候舒適、景色怡人，農場內規劃森林步道、瞭望台等觀景設施，可眺望蘭陽平原美景，農場以珍貴台灣紅檜打造視野極佳景觀客房，一推開房門，立即感受檜木清香撲鼻而來，吸收千年神木散發出來的芬多精增進能量。

農場平日雙人一泊二食住宿券$4,599(含早、晚餐)，可入住農場松羅館極致雙人房一晚，品嘗農場風味餐，晚上體驗民俗文化活動，享受最貼近大自然的人文景觀。宜蘭好山好水風光無限，行經雪山隧道約一小時的車程就能抵達，香格里拉冬山河渡假飯店與休閒農場聯賣商品：飯店加農場三天兩夜雙住宿一泊二食$7,999/套，平均每晚不到4千，住宿包含早、晚餐，可入住飯店及農場各一晚，雙重玩法體驗更多樂趣。線上旅展販售只到11/7止，不出門動動手指也能輕鬆預訂。

▲理想大地園區內，應許運河遊船。 圖：理想大地渡假飯店／提供

理想大地線上旅展開跑 全新呈現Pink House別墅一系列服務

全台規模最大的2022年ITF台北國際旅展將於11月4日至11月7日一連四天於南港展覽館登場。理想大地今年限定旅展現埸銷售「團購買六送一」平均一張住宿券4800元，45折扣是全年最優惠的一次；同時準備多款精緻禮物及刷卡禮等，歡迎大家前來享好康，滿額消費贈好禮，數量有限，贈完為止。

理想大地渡假飯店和全國民眾一起度過了兩年多的疫情，在疫情期間，理想大地團隊在軟體服務上自我要求有許多的服務課程，以提升細緻服務，連續兩年榮獲了「國家品牌玉山獎～傑出企業獎」，今年再加碼獲得交通部觀光局「五星級飯店的認證」及「111年的ISQM國際服務品質認證」大獎！

除了軟體之外，客房的各項硬體改善，如冷氣更新、電視更新加大、免治馬桶安裝、主題房型內裝翻修等預計將於11月前全新完工。 同時，延續理想大地獨棟的優勢，創造全台最時尚趣味的獨棟寵物友善飯店，毛孩也能包船出遊外，今年又再創新推出「西班牙粉紅主題別墅」住宿專案，除了有獨棟粉紅外觀的主題別墅外，更設置專屬包棟與閨蜜相約互動空間、浪漫粉紅迎賓點心及主題下午茶、粉紅mini bar 飲品、搭乘專屬的粉紅遊艇、粉紅碼頭及電動接泊車一系列的服務，輕盈的粉彩象徵「幸福的渴望和充滿活力」，絕對是浪漫粉紅控們的最佳選擇，是全台灣未來最熱門的打卡景點之一！

▲結合東方書法藝術美學的風味餐廳，以高第式建築之美規劃出優雅靜謐飲食空間。 圖：理想大地渡假飯店／提供

「ITF台北國際旅展」即將舉行，眾所期待推出年度最優惠的「線上旅展，只要在家動動手指，馬上訂購、馬上入住同享旅展價。此外，限定台北國際旅展現場購買住宿券於12月底前訂房將有機會入住「全新呈現Pink House」別墅一系列的服務。

平日雙人住宿券每張5,600元起，一泊二食每張6,800元起， 理想饗樂券1800元可使用四選一 : 自助晚餐或風味晚餐兩客, 園區主題遊程四張, 客房升等套房券, 視同現金禮券1800元; 即日起至2022年11月7日前，理想大地官網線上購票多重優惠，特別加碼持住宿禮券於2023年1月19日前入住，享優惠好康一、每人免費贈送生態竹筏體驗，好康二、加人免費升等豪華客房二中床 (每日限量3間)，好康三、當月壽星送客房精緻手工蛋糕。

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