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轉扭蛋、套圈圈！ITF台北國際旅展「東京觀光」財團攤位鎖定限量原創禮物

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圖片來源：ⒸTCVB
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邊境終於解封了，要衝向最愛的日本之前，一定別錯過即將於11/4登場的「2022 ITF台北國際旅展」！

東京觀光財團攤位正面圖。圖片來源：ⒸTCVB

結合傳統與創新元素，呈現日本祭典風的東京觀光財團攤位，今年特別以輕鬆玩樂的方式力邀台灣朋友到展場尋寶，可以「轉扭蛋」扭出東京新景點介紹、或票選你心中最想體驗的旅遊主題，以及享受日本祭典經典遊戲「套圈圈」。參加攤位活動，除了可以掌握東京最新旅遊資訊，還可獲得限量東京原創好禮，暖身感受東京的無限魅力！

東京觀光財團攤位　非常醒目好找

東京觀光財團的攤位處於會場的I區（攤位編號：I-1308），剛好位在會場中兩條主通道的交叉點，非常好找。圖片來源：ⒸTCVB

這次台北國際旅展在台北南港展覽館1館舉辦，而東京觀光財團的攤位處於會場的I區（攤位編號：I-1308），剛好位在會場中兩條主通道的交叉點。若是從經貿二路一側的I參觀出入口來訪的話，直走即可抵達東京的攤位，非常好找！

日本祭典風攤位融合傳統與創新元素11/4主舞台加碼介紹東京「多摩地區」與「島嶼」

攤位設計上使用許多東京新舊交錯的元素，藉此表現出東京是個傳統與創新兼容的獨特都市。圖片來源：ⒸTCVB

這次在旅展攤位上將呈現東京傳統與創新兼容的面貌，還加入了煙火、屋台（類似台灣廟會慶典時出現的小吃攤位）遊戲的套圈圈等日本祭典風情，讓參觀的朋友立馬有時空交錯的美感，似乎瞬間來到東京境內。

11日4日（五）1430～1500此段時間，東京觀光財團將於K區大會主舞台，介紹大自然資源豐富的東京「多摩地區」與「島嶼」。圖片來源：ⒸTCVB

開展第一天（11/4）下午14:30～15:00，將於旅展會場的k區大會主舞台，介紹大自然資源豐富的東京「多摩地區」與「島嶼」的四季超美絕景，以及奢華露營、立式划槳、溯溪等豐富的戶外體驗活動，其間還穿插有獎徵答的橋段，到場參與活動的來賓答對就能獲得東京原創手機支架等獎品！

參與活動 東京原創好禮等你來拿！

這次參展，東京觀光財團將提供許多限量的原創禮品，像是適合購物用的環保袋，或是拿來放零錢或小物的超可愛零錢包，以及追劇專用的手機支架等禮品。只要前來參加，不論在東京觀光財團攤位活動，或是主舞台活動，都可以輕鬆將以上的限量禮品帶回家！以下是這次攤位的活動介紹。

攤位上置入東京新景點照片的扭蛋牆，牆面上除了呈現景點名稱與交通資訊之外，還會讓訪客體驗「轉扭蛋」的樂趣。圖片來源：ⒸTCVB

攤位上將會有置入東京新景點照片的扭蛋牆，牆面上除了會呈現景點名稱與交通資訊之外，還將讓訪客體驗「轉扭蛋」的樂趣，扭蛋中將藏有新景點的相關介紹，以及東京原創的鑰匙圈或紙膠帶。歡迎到場來試試手氣，轉出下次造訪東京的新選擇！

現場將提供「美食」、「購物」、「懷舊」、「夜景」、「自然」5個旅遊主題讓訪客票選，票選完自己喜好的旅遊主題之後，將從工作人員手中獲得圈圈一枚。之後，再將圈圈套進自己所票選的主題，就可以獲得東京原創的明信片或原子筆。

．按讚追蹤贈禮袋目前東京觀光財團除了營運彙整東京旅遊資訊的東京旅遊官方網站「GO TOKYO」之外，還擁有提供東京即時觀光資訊的「GO TOKYO臉書專頁」以及「TOKYO TOKYO IG帳號」。旅展期間，只要在攤位現場按讚追蹤東京觀光的官方社群帳號，就可以獲得東京原創環保提袋。

東京旅遊官方網站GO TOKYO：https://www.gotokyo.org/tc/GO TOKYO臉書專頁：https://www.facebook.com/GoTokyo.cht/Tokyo Tokyo IG：https://www.instagram.com/tokyotokyooldmeetsnew/

．線上填問卷，東京送好禮！現場也提供線上的東京觀光問卷調查，只要使用手機即可輕鬆回答問卷。完成問卷回答者，就能獲得超可愛的東京原創零錢包。

東京原創零錢包。此為示意圖，禮品內容請依照活動現場提供的實物為主。圖片來源：ⒸTCVB

※各項活動的獎品數量有限，旅展期間送完為止。

／INFO／2022 ITF台北國際旅展攤位名稱：公益財團法人 東京觀光財團 （攤位編號：I-1308）
活動會場：台北南港展覽館1館（地址：台北市 11568 南港區經貿二路 1 號）
活動日期：2022年11月4日（五）～11月7日（一）

＜旅遊同業人員入場時間＞11月4日 10:00～18:00 旅遊業者可憑兩張名片及身分證件，於入口辦理入場。
＜一般民眾入場時間＞11月4日 12:00～18:0011月5日～11月7日 10:00～18:00
入場費用：分為早鳥票、預售票、優待票等多種票券，價格請參考官網資訊。
售票資訊：便利商店售票系統（7-11、全家、萊爾富、OK超商）、udn售票網、KLOOK、KKday及現場販售旅展官方網站： https://www.taipeiitf.org.tw/

Editor／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207924

東京 觀光 ITF台北國際旅展

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