快訊

PLG／林書豪確定禁賽！誤用靜脈雷射懲處出爐 無緣年度MVP

地牛翻身！19點20分東部海域規模5地震 最大震度3級

香港基本法23條立法「國安條例」三讀通過 23日生效

HBL／從赤腳打球到赴美挑戰 林現惟盼完成與恩師承諾

中央社／ 台北19日電
松山高中林現惟（右）與前總教練黃萬隆。中央社
松山高中林現惟（右）與前總教練黃萬隆。中央社

從南投瑞岩部落赤腳打球，開啟自己的籃球路，如今松山高中的林現惟未來將赴美挑戰，他期許自己能完成與恩師黃萬隆的承諾「穿上國家隊球衣」。

爸爸獨平豐曾是屏東高中的籃球隊員，林現惟從小耳濡目染下，也逐漸愛上這項運動，「小時候就是赤腳、脫掉上衣，在部落的球場跑來跑去。」然而林現惟透露，其實一開始並沒有特別喜歡籃球，只是愛跑來跑去，加上爸爸有點半強迫帶著他跟大人「鬥牛」，讓他內心很抗拒。

自從小學4年級加入籃球隊後，林現惟開始接受籃球正規訓練，並頂著「最強國中生」稱號，加入高中籃球聯賽（HBL）名校松山高中，他在接受中央社採訪時透露，當初確實有點壓力，但也是動力，「常常有人拿這點來講，甚至在網路上質疑我，不過我覺得沒關係，反倒讓我更想透過訓練精進自己。」

隨著執教松山男籃逼近30年的「鐵血教頭」黃萬隆退休，林現惟想用HBL冠軍送給恩師當退休禮物，可惜卻未能如願。林現惟成熟地說道，雖然還是會心有不甘，但僅是自己籃球生涯的2場比賽，「能與隊友一起拚完，我已經覺得很開心。」

視黃萬隆為生命中的貴人，林現惟表示，「教練灌輸我們，永遠要覺得自己還可以更好，不管打得怎麼樣，都不能活在舒適圈內。」結束HBL賽季後，林現惟未來確定將赴美挑戰，延續自己的籃球路，並朝著當初與黃萬隆約定穿上國家隊球衣的目標邁進。

林現惟說道：「其實沒有特別想這件事，只是教練每年暑假帶我們到美國移地訓練、打一些盃賽，也有一些球探會來看，而我就是看有沒有機會。」原本以為沒什麼機會的他，卻在升高三的暑假，得知有教練提供獎學金，因此決定一圓「美」夢。

前往完全不同環境，林現惟笑說，首先要把語言學好，而且臉皮盡量厚一點，至於將面臨更強壯、速度更快的對手，身體強度方面也必須準備好，「畢竟我是學弟，能學多少就學多少，有些人一輩子都沒有這樣經驗，要像海綿一樣，多吸收一些事情。」

HBL HBL女子組 HBL男子組

延伸閱讀

T1聯盟／大巨蛋打籃球3D圖曝光 投手丘是問題、目標收支打平

HBL／高一黃瀚陞獲新人王、MVP 史上第3位捧回雙獎球員

T1聯盟／籃球「攻戰」大巨蛋歷史之爭 門票350元至4000元

國中生打籃球跳投後痛到倒地不起 就醫竟是這原因

相關新聞

HBL／從赤腳打球到赴美挑戰 林現惟盼完成與恩師承諾

從南投瑞岩部落赤腳打球，開啟自己的籃球路，如今松山高中的林現惟未來將赴美挑戰，他期許自己能完成與恩師黃萬隆的承諾「穿上國...

HBL／南山黃瀚陞來自木雕家庭 盼成台版河村勇輝

率領南山高中勇奪睽違8年HBL冠軍，出身自木雕家庭的黃瀚陞更包辦新人王、冠軍戰MVP，他透露，偶像是日本後衛河村勇輝，期...

HBL／高一黃瀚陞獲新人王、MVP 史上第3位捧回雙獎球員

台灣人熱愛籃球，從國小開始向下扎根至關重要，立法院副院長江啟臣昨參加全國國民小學籃球錦標賽的開賽記者會，剛摘下HBL冠軍...

HBL／南山慶功到凌晨 MVP黃瀚陞：今天還在興奮

南山高中昨天HBL男甲級冠軍戰上演驚天逆轉，在高一菜鳥黃瀚陞第四節4記三分彈下扳倒衛冕軍光復高中，終結「安心亞」魔咒的黑...

HBL／光復3連霸失利返校 學生組啦啦隊贈花致意

高中籃球聯賽（HBL）甲級男子組冠軍戰光復高中未能3連霸，光復高中校方今天為球員舉行歡迎返校活動，學生組啦啦隊贈花致意。...

HBL／北一全勝封后 南山8度稱王

112學年HBL甲級冠軍隊伍昨天在台北小巨蛋出爐，北一女中以68：61力退普門中學，以全學年14戰「全勝封后」迎接等待1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。