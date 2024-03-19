HBL／從赤腳打球到赴美挑戰 林現惟盼完成與恩師承諾

從南投瑞岩部落赤腳打球，開啟自己的籃球路，如今松山高中的林現惟未來將赴美挑戰，他期許自己能完成與恩師黃萬隆的承諾「穿上國家隊球衣」。

爸爸獨平豐曾是屏東高中的籃球隊員，林現惟從小耳濡目染下，也逐漸愛上這項運動，「小時候就是赤腳、脫掉上衣，在部落的球場跑來跑去。」然而林現惟透露，其實一開始並沒有特別喜歡籃球，只是愛跑來跑去，加上爸爸有點半強迫帶著他跟大人「鬥牛」，讓他內心很抗拒。

自從小學4年級加入籃球隊後，林現惟開始接受籃球正規訓練，並頂著「最強國中生」稱號，加入高中籃球聯賽（HBL）名校松山高中，他在接受中央社採訪時透露，當初確實有點壓力，但也是動力，「常常有人拿這點來講，甚至在網路上質疑我，不過我覺得沒關係，反倒讓我更想透過訓練精進自己。」

隨著執教松山男籃逼近30年的「鐵血教頭」黃萬隆退休，林現惟想用HBL冠軍送給恩師當退休禮物，可惜卻未能如願。林現惟成熟地說道，雖然還是會心有不甘，但僅是自己籃球生涯的2場比賽，「能與隊友一起拚完，我已經覺得很開心。」

視黃萬隆為生命中的貴人，林現惟表示，「教練灌輸我們，永遠要覺得自己還可以更好，不管打得怎麼樣，都不能活在舒適圈內。」結束HBL賽季後，林現惟未來確定將赴美挑戰，延續自己的籃球路，並朝著當初與黃萬隆約定穿上國家隊球衣的目標邁進。

林現惟說道：「其實沒有特別想這件事，只是教練每年暑假帶我們到美國移地訓練、打一些盃賽，也有一些球探會來看，而我就是看有沒有機會。」原本以為沒什麼機會的他，卻在升高三的暑假，得知有教練提供獎學金，因此決定一圓「美」夢。

前往完全不同環境，林現惟笑說，首先要把語言學好，而且臉皮盡量厚一點，至於將面臨更強壯、速度更快的對手，身體強度方面也必須準備好，「畢竟我是學弟，能學多少就學多少，有些人一輩子都沒有這樣經驗，要像海綿一樣，多吸收一些事情。」