HBL／南山黃瀚陞來自木雕家庭 盼成台版河村勇輝

率領南山高中勇奪睽違8年HBL冠軍，出身自木雕家庭的黃瀚陞更包辦新人王、冠軍戰MVP，他透露，偶像是日本後衛河村勇輝，期許未來朝著這個目標邁進。

剛拿下高中籃球聯賽（HBL）男子組新人王、冠軍戰MVP的黃瀚陞，從小就喜歡打籃球，不過因為國小沒有籃球隊，所以改加入棒球隊。在國小畢業後，黃瀚陞堅定追尋內心的籃球夢，而爸爸擔心他在明仁、大倫等JHBL名校沒有發揮空間，因此才進入神岡國中就讀。

昔日恩師、神岡教練張家豪接受中央社採訪時透露，第一次看到黃瀚陞是在籃球隊的考試，當下立刻讓他眼睛為之一亮，並對黃瀚陞的敏捷性、橫移爆發力等方面留下深刻印象，「他真的是很成熟的球員，3年幾乎沒有讓我擔心過。」

最難能可貴的是，黃瀚陞還具備領袖氣質，即便因為好勝心強，國二時常在場上責罵隊友，然而在張家豪的開導下，黃瀚陞體悟到全隊上下必須一條心，因此在國三修正問題，甚至帶動隊友養成早起自主訓練風氣，成為真正的領導者，他提到，「教練提醒我，用鼓勵提振隊友信心，否則一人球隊很快就被守住。」

視張家豪為自己籃球路上的貴人，黃瀚陞透露，就讀神岡3年的感觸很深，感謝恩師給予這麼好的舞台、讓他有自信做自己想做的事，並教導他做人處事的道理，同時還必須兼顧課業，「真的是很棒的選擇。」

有趣的是，黃瀚陞在國中時期一度因偷藏手機，被處罰退宿，沒想到他卻拒絕爸爸的接送，選擇自己從苗栗三義搭火車、客運到神岡，張家豪補充：「而且他還是有完成早上的自主訓練。」黃瀚陞則透露，家裡還有姊姊、妹妹，不可能要爸爸早起載他去神岡，「明顯是我自己犯錯，必須要承擔。」

因為「神岡柯瑞」美名爆紅，黃瀚陞在國中畢業後，獲得很多HBL名校邀約，最後選擇前往南山，他透露，從小看著同鄉的宋昕澔打球，一直嚮往到南山打球，加上教練楊宜峰對他的培養計畫很完整，「看我轉控衛不順，一樣讓我先打2號，才能有今天的成績。」

持續在籃球路上奮鬥，黃瀚陞最感謝父母的支持，尤其當初隻身北上打球，一開始確實感覺有點孤單，他提到，「我需要什麼東西，他們都不會吝嗇，甚至我壓力大到打電話回家時，也會專程從苗栗到台北找我吃飯，在我想放棄時給予鼓勵。」

暑假即將升上高二，黃瀚陞提到，扛下的責任變得更多，也會關心那些獨自北上打球的學弟，「我覺得很不容易。」偶像是日本知名後衛富樫勇樹、河村勇輝，黃瀚陞也期許自己，未來朝著這個目標邁進。