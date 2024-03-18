HBL／光復3連霸失利返校 學生組啦啦隊贈花致意

高中籃球聯賽（HBL）甲級男子組冠軍戰光復高中未能3連霸，光復高中校方今天為球員舉行歡迎返校活動，學生組啦啦隊贈花致意。校方指出，球員展現運動員精神，是最後的贏家。

光復高中今天舉辦歡迎球員返校活動，由在校學生組成啦啦隊於校門口贈花致意，另有不少在校學生歡呼、尖叫，光復高中校長李詩慶、新竹市教育處副處長張品珊出席支持，並肯定球員於賽場的表現。

光復高中向中央社記者表示，今年冠亞軍比賽仍是對上南山高中，這已是2隊在總決賽第3年的對決，2校的實力都在伯仲之間。

校方指出，昨晚比賽光復高中挑戰HBL的3連霸雖未如願，但2隊激戰到最後一秒，球員們努力不懈的精神，已是最後的贏家。

光復高中籃球隊主力之一的林恩宇接受媒體聯訪表示，對於這次比賽成果雖然未如預想，但也盡全力，感謝學校今天迎接球員返校，對於學校的支持，球員都感受到滿滿的熱情。

李詩慶指出，球員的拚戰精神與毅力是值得師生共同學習，感謝球員與教練團努力，期盼未來繼續精進成長，為學校、新竹市再創比賽佳績。

力拚HBL甲級男子組賽史上第2度3連霸的光復昨天與南山爭取冠軍金盃，光復一度取得雙位數領先，眼看冠軍即將到手，沒想到南山的高一射手黃瀚陞在第4節連續飆進3分球，導致光復最後以85比87遭到逆轉。