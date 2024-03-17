HBL／粉碎光復3連霸美夢 南山擺脫「安心亞」奪冠

連續4年闖進HBL男甲冠軍戰，南山高中今年終於擺脫亞軍魔咒，112學年HBL甲級壓軸戰克服第四節10分落後，以菜鳥射手黃瀚陞外線連發下以87：85逆轉衛冕軍光復高中，相隔8年終於盼到隊史第8冠。

南山是HBL男甲「全勤生」，104學年奪下隊史第7冠笑傲男甲各隊，今年從外卡賽一路晉級，更寫下連11年闖進4強紀錄。昨天「雙山大戰」力退松山高中，讓南山從109學年起連4連闖冠軍戰，109學年敗給泰山高中，接續2年都成光復奪冠配角，連3年同樣的對戰戲碼終於出現不同結果。

上半場比分拉鋸，首節光復以21：20領先，但第二節1分13秒後場大將林恩宇就因進攻犯規吞下第4犯，南山則靠黃瀚陞和劉耕灝接連飆進外線，將比分扳成43：43，高一謝旻耕投進壓哨球後更助隊以45：44進入下半場。

光復謝銘駿昨天4強賽轟下全場最高27分，但今天前兩節5投盡墨得分掛蛋，不過團隊有林恩宇半場10分，沈宥均8分、10籃板發揮下，半場僅以1分落後。

第三節開打才14秒，光復張鈞淮就吞下第4犯，不過9分07秒謝銘駿得分破蛋，光復打出一波8：3攻勢逆轉，但南山靠劉耕灝單場第5記外線再追平；不過劉耕灝也累積4犯在身，光復靠沈宥均和周曾翔接連打進、張鈞淮2罰命中後再完成「3分打」，三節打完取得66：58領先。

南山菜鳥黃瀚陞第四節率先飆進打板三分球，但隊長莊政隆9分09秒也吞下第4犯；光復在沈宥均、謝銘駿接連打進比分再擴大到70：61，南山劉耕灝外線破網、曹祐寧進球，再追到4分差，但光復連進3球將領先擴大到76：66，但黃瀚陞連飆2記外線讓南山保有生機，2分14秒莊政隆快攻得手分數再追到78：82，黃瀚陞外線再破網更追到81：82。

1分19秒莊政隆2罰1中，雙方82：82戰平，南山菜鳥謝旻耕再抄掉林恩宇的球放進超前分，光復曾韋翔回敬逆轉外線，但謝旻耕快攻再拿2分，29.秒南山仍以86：85領先。光復逆轉一擊落空後犯規，18.7秒南山劉耕灝2罰1中，但光復最後一擊也落空，讓南山驚險以87：85奪冠。