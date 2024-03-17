HBL／光復高中、北一女 進男女決賽

HBL甲級4強賽昨天在台北小巨蛋登場，男子組衛冕軍光復高中在與東泰高中的「新竹內戰」中，靠著雙槍林恩宇與謝銘駿攜手拿下53分，以77：62連續3年晉級決賽，距離3連霸僅差最後一勝；至於過去4年三度在女子組以亞軍作收的北一女中，則是以79：65擊敗金甌，同樣連續3年登上決賽舞台。

今年8強賽打得跌跌撞撞的衛冕軍光復，在4強賽就碰上另一支奪冠熱門球隊東泰，兩隊在前三節也打出激烈的拉鋸戰，不過第四節光復雙槍林恩宇與上屆MVP謝銘駿攜手打出一波11：0的攻勢奠定勝基，幫助光復連續3年登上決賽舞台，有望成為繼松山高中後第二支男子組3連霸球隊。

對於雙槍同場飆分幫助球隊搶下冠軍賽門票，光復教練陳定杰賽後表示，林恩宇與謝銘駿雖是光復今年進攻最大利器，不過卻很少同場發揮，這也讓他在4強賽前特別安排兩人住同房、徹夜長談，總算如願讓雙槍合體。

而謝銘駿今天也將挑戰史上首位MVP連莊的男子組球員，不過必須先過冠軍賽對手南山這關。身為HBL男子組史上最多冠的球隊，南山昨天在與松山的「雙山大戰」中，靠著4人得分上雙的多點開花攻勢，以89：73連續兩年在4強賽擊敗松山，也連4年挺進冠軍賽。

HBL高中籃球聯賽總決賽昨天上午進行女籃4強賽，由北一女中對戰金甌女中，北一女中終場以79：65擊敗金甌女中挺進總冠軍賽，隊友們興奮的衝上場慶賀。記者許正宏／攝影

至於過去4年三度拿下亞軍的北一女中，昨天則是在4強賽靠著鄒沛宸扮演黑馬拿下賽季新高的17分，以14分差距擊敗金甌，連續3年站上冠軍賽舞台，對手則將是相隔5年再度重返冠軍賽的普門。

北一女教練駱燕萍表示，球隊這次再度踏入小巨蛋壓力確實不小，不過四強贏球後多少釋放一點壓力，「原本希望這兩場球大家能很開心上場，但身為教練我卻沒有辦法讓她們這樣，希望明天她們真的能夠真的放開來打，享受這個舞台。」