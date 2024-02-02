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HBL／黃萬隆從高中籃球舞台謝幕 愛徒紛紛獻祝福

中央社／ 台北2日電
松山教頭黃萬隆（前排右三）舉行引退儀式。記者季相儒／攝影
松山教頭黃萬隆（前排右三）舉行引退儀式。記者季相儒／攝影

執教松山高中男籃近30年，號稱「鐵血教頭」的黃萬隆昨正式宣布退休，他的子弟兵們紛紛獻上祝福，胡瓏貿就感性地說：「聽教練喊退休喊好久了，現在終於可以卸下重擔和壓力。」

目前效力台灣職籃T1聯盟高雄全家海神的本土一哥胡瓏貿，就是松山高中出品的球員，也全程參與松山在HBL的3連霸，堪稱是「綠色神盾」松山魂的代表人物之一。

聽聞昔日恩師黃萬隆卸下兵符、結束近30年的松山執教生涯，胡瓏貿笑說：「已經聽他說要退休好幾次了，每次只要被學弟氣到都會喊著要退休。」現在聽到黃萬隆真的退休，反而替他感到開心。

同樣效力海神的射手余純安，也是「松山幫」成員，聽到黃萬隆要退休當下，他最擔心的就是松山精神無法延續，但看到學弟本季在HBL複賽、8強的表現，就一點都不擔心了。

余純安還加碼爆料，高二時有次颱風過後練球，球場地板大反潮，黃萬隆看他們練滑步速度超慢，忍不住開口飆罵，自己穿著夾腳拖下場示範，「沒想到他一個轉身跌了一大跤，然後站起來時淡淡說還真的很滑，我那時候忍得很用力才沒笑出來。」

目前在CBA（中國男子職業籃球聯賽）江蘇肯帝亞征戰的馬建豪則說，在他眼中，黃萬隆整個人生都奉獻給了籃球，「他的投入、付出、行動、想法都是遠遠超出人們能想像的，很多人會說他是瘋子。」

馬建豪認為，黃萬隆之所以值得敬佩，「那是因為他能夠同一件事重複做20、30年，還能每天保持熱忱並且全力投入。」而松山出品的球員之所以能在籃壇有一席之地，因為他們一直被用最嚴苛的標準對待，但他強調：「我會帶著黃教練教給我的所有東西繼續向前。」

在松山打出「最強高中生」封號，現效力台灣職籃P.LEAGUE+聯盟新竹攻城獅的高國豪則說，聽到消息時感覺很衝擊，「時間過得很快，感覺在松山給他帶還是前幾天的事，內心也為他感到開心，期待他的下一步規劃。」他提到，從黃萬隆身上學到到最多的是態度、待人真誠及堅定意志。

對黃萬隆最印象深刻畫面？高國豪笑說是高一奪冠的時候，非常兇悍的「鐵血教頭」黃萬隆卻留下男兒淚，「我第1次看到教練流淚，原來這麼兇悍的教練也有感性的一面，我覺得很反差，內心也超級感動，這一幕我一輩子都不會忘記。」

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