聽新聞
test
0:00 / 0:00

HBL／女甲級4強大洗牌 金甌、普門闖進

聯合報／ 記者曾思儒／新北報導
HBL女子組八強賽，北一女中出戰普門中學，兩隊之前均保持全勝，終場北一女中以73：56擊敗普門中學，以全勝之姿進入四強戰。記者季相儒／攝影
HBL女子組八強賽，北一女中出戰普門中學，兩隊之前均保持全勝，終場北一女中以73：56擊敗普門中學，以全勝之姿進入四強戰。記者季相儒／攝影

112學年HBL女甲級4強大洗牌，挑戰5連霸的淡水商工提前落馬，送金甌女中暌違10年重返4強，加上擺脫「苦命老五」的普門中學相隔4年再晉級，下月總決賽和北一女中、陽明高中會師台北小巨蛋，3月17日最終日賽程爭奪最高榮耀。

去年完成史無前例4連霸的淡商，昨賽前就確定無緣晉級，但最終戰結果攸關第4張晉級門票，最終淡商以69：62擊敗南山，讓金甌還沒打8強最終戰就提前晉級，繼101學年後再闖4強。

率淡商打下HBL甲級最多13座冠軍的教頭陳美莉坦言，8強賽沒把球員調整到最佳狀態，教練團要負起責任，但也勉勵球員好好打完最終戰；唯二高三的蘇天心告別戰攻下20分，落淚遺憾沒能帶7位高一進小巨蛋。

上學年打進4強的淡商和南山落馬，由普門和金甌搶下小巨蛋門票。已連4年第5名作收的普門昨雖以56：73敗給北一女，錯過頭號種子身分。普門球員出身的教頭李宜瑄仍準備下月總決賽號召校友回歸，包括WCBA執教的魏于淳、普門前教練「歐妮」李亨淑都有機會小巨蛋團圓。

北一女100學年奪隊史迄今唯一金盃，對手正是普門，教頭駱燕萍把昨8強對決視為「冠軍前哨戰」，她說：「（8強）全勝達成目標，但先發有點急，沒表現出平常水準，要再調整。」

HBL HBL女子組 HBL男子組 普門中學 淡水商工 金甌女中

延伸閱讀

圖輯／HBL男子組八強賽 光復高中力退能仁家商擠進四強

HBL／謝銘駿轟32分退能仁 光復搭4強末班車

HBL／執教近30年沒遺憾 黃萬隆正式退休泛淚

HBL／松山3連霸教頭黃萬隆引退 東泰搶下頭號種子

相關新聞

HBL／女甲級4強大洗牌 金甌、普門闖進

112學年HBL女甲級4強大洗牌，挑戰5連霸的淡水商工提前落馬，送金甌女中暌違10年重返4強，加上擺脫「苦命老五」的普門...

HBL／謝銘駿轟32分退能仁 光復搭4強末班車

上學年雙雙打進4強的衛冕軍光復高中和能仁家商，今天正面對決爭取最後一張台北小巨蛋門票，光復在上學年「MVP」謝銘駿32分...

HBL／松山3連霸教頭黃萬隆引退 東泰搶下頭號種子

112學年HBL男甲8強打下6連勝的松山高中，今天壓軸和東泰高中的對決除要爭頭號種子，還是率隊打下6座總冠軍的教頭黃萬隆...

HBL／執教近30年沒遺憾 黃萬隆正式退休泛淚

在高中體總溫馨舉辦引退儀式下，執教HBL松山高中逼近30年的傳奇教頭黃萬隆今天正式退休，講到泛淚的他表示，「HBL沒有給...

HBL／普門重返4強碰陽明 有請「歐妮」李亨淑

擺脫連4年第5名的悲情，普門中學今年以第2種子之姿重返台北小巨蛋， 帶隊邁入第3年的教頭李宜瑄笑說，「潛水」許久的普門校...

HBL／全勝打下頭號種子 北一教頭：決賽開心打

形同冠軍戰「前哨戰」的對決，北一女中靠下半場甩開普門中學，最終以73：56打下112學年HBL女甲7連勝，除搶下頭號種子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。