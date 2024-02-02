HBL／女甲級4強大洗牌 金甌、普門闖進

112學年HBL女甲級4強大洗牌，挑戰5連霸的淡水商工提前落馬，送金甌女中暌違10年重返4強，加上擺脫「苦命老五」的普門中學相隔4年再晉級，下月總決賽和北一女中、陽明高中會師台北小巨蛋，3月17日最終日賽程爭奪最高榮耀。

去年完成史無前例4連霸的淡商，昨賽前就確定無緣晉級，但最終戰結果攸關第4張晉級門票，最終淡商以69：62擊敗南山，讓金甌還沒打8強最終戰就提前晉級，繼101學年後再闖4強。

率淡商打下HBL甲級最多13座冠軍的教頭陳美莉坦言，8強賽沒把球員調整到最佳狀態，教練團要負起責任，但也勉勵球員好好打完最終戰；唯二高三的蘇天心告別戰攻下20分，落淚遺憾沒能帶7位高一進小巨蛋。

上學年打進4強的淡商和南山落馬，由普門和金甌搶下小巨蛋門票。已連4年第5名作收的普門昨雖以56：73敗給北一女，錯過頭號種子身分。普門球員出身的教頭李宜瑄仍準備下月總決賽號召校友回歸，包括WCBA執教的魏于淳、普門前教練「歐妮」李亨淑都有機會小巨蛋團圓。

北一女100學年奪隊史迄今唯一金盃，對手正是普門，教頭駱燕萍把昨8強對決視為「冠軍前哨戰」，她說：「（8強）全勝達成目標，但先發有點急，沒表現出平常水準，要再調整。」