HBL／金甌女戰神飆52分 林宇涵輸球落淚

HBL金甌女中「女戰神」林宇涵今天狂飆52分，然而球隊卻以80比82不敵普門中學。賽後她忍不住落淚表示，就算得再多分，球隊輸球也不會開心。

在花蓮國風國中時才正式接觸籃球，即便是挑戰國中籃球聯賽（JHBL）乙級，但林宇涵出色表現仍吸引高中籃球聯賽（HBL）甲級球隊目光，最後選擇發揮空間較大的金甌。菜鳥年即順利穿上HBL球衣，又歷經U16亞青女籃隊長洗禮，本季成為金甌的核心主力之一。

在HBL女子組8強相繼力退強敵淡水商工、南山高中，金甌今天面對同樣有挑戰4強實力的普門，林宇涵再度挺身而出，累計上場39分鐘，全場37投16中，包含飆進4顆3分球，狂砍52分、10籃板，外帶5抄截，可惜金甌卻以2分之差落敗。

賽後難掩失落情緒，林宇涵坦言，就算自己得再多分，只要球隊輸球也不會開心，「畢竟輸球個人表現再好也不代表什麼，我寧願對淡商一樣，我的狀況比較不好，但是球隊贏得勝利。」她更提到，不喜歡輸的感覺，「我很討厭輸球，一心只想要贏。」

不過，林宇涵隨即成熟地說道，「輸球並不可怕，可怕的是被輸球打敗，這不是我打籃球的初衷。」她指出，自己確實犯了一些關鍵錯誤，並接受輸球結果，「沒有什麼如果我哪裡再好一點就不會輸球，現在只想以團隊為重。」