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HBL／布萊恩忌日飆41分 HBL松山林現惟希望偶像看到

中央社／ 台北27日電
HBL松山高中「一哥」林現惟（圖）狂飆41分，今天率隊以84比67擊敗南山高中。 主辦單位提供
HBL松山高中「一哥」林現惟（圖）狂飆41分，今天率隊以84比67擊敗南山高中。 主辦單位提供

適逢偶像布萊恩逝世4週年忌日，HBL松山高中「一哥」林現惟狂飆41分，今天率隊以84比67擊敗南山高中。林現惟說，希望布萊恩在天上有看到。

賽前松山高中教練葉韋喬特別告訴林現惟，今天是他的偶像布萊恩（Kobe Bryant）的忌日，因此希望他利用得分幫助球隊贏球。而林現惟也不負眾望，上半場即攻下25分，直逼南山全隊總和27分，最後繳出41分、12籃板、4抄截成績，讓葉韋喬稱讚，「對他的表現感到很驕傲。」

視布萊恩為心靈導師的林現惟，本季甚至換穿8號球衣，展現屬於自己的「曼巴精神」，「所以這個日子對我來說很重要，假如祂真的能看到的話，希望用這個表現致敬。」

林現惟透露，從第1節投籃就知道感覺對了，「有聽說唐西奇（Luka Doncic）今天得73分，所以我想說試試看。」不過，他隨即笑說，挑戰一半就好了，「得分本來就是我的強項，所以今天就是發揮到最好。」

隨著此役擊敗南山，松山在高中籃球聯賽（HBL）男子組8強取得3連勝，與東泰高中同樣維持不敗。林現惟透露，南山是傳統強權，加上去年在4強戰輸給南山，「賽前告訴大家，記住那種痛的感覺，之後如果晉級4強的話，可能還有機會對到。」

葉韋喬則提到，賽前特別告訴球員，打出一場好的比賽，證明給教練黃萬隆看，「我說黃教練怎麼教我們防守，證明我們有做到，而且教練對我很信任，所以我也必須回饋給他。」

HBL男子組 HBL女子組 HBL

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