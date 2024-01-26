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HBL／197公分能裡能外 南山劉耕灝潛力備受期待

中央社／ 台北26日電

高中籃球聯賽HBL南山高中今天以75比73擊敗能仁家商，賞給對手本季首敗。其中，身高197公分的劉耕灝，能裡能外的特性，未來性備受期待。

昨役斬斷衛冕軍光復高中的跨季32連勝，南山今天迎戰能仁，靠著團隊戰力發揮，加上對手中鋒傅雋堯未能投進最後一擊，以2分之差驚險帶走勝利。南山教練楊宜峰透露，中間確實有一段時間比較緊張，但自家中鋒經驗愈來愈好，也能扛住禁區，「今天還是靠團隊。」

其中具備197公分身材的劉耕灝，此役上場全隊最高35分鐘，攻下17分、9籃板，尤其能裡能外的特性，未來性備受期待。相較於高一菜鳥時期，從乙組打上甲組的劉耕灝表示，心態上比較成熟，在場上也勇於嘗試做一些動作，未來將持續精進傳球、投籃等技術，朝著全方位球員發展。

另一場松山高中以94比88擊敗錦和高中，與東泰高中、南山高中成為HBL準決賽男子組唯三的不敗球隊。不過，松山教練葉韋喬對子弟兵的表現不甚滿意，甚至直言球員有點小輕敵，導致打得很鬆懈。

「一開始球員有做到設定，但後半段追求個人表現，沒有找到個人空檔，防守一對一又容易被過，回去會再好好檢討，告訴他們問題在哪邊。」葉韋喬表示，防守一直是松山的傳統招牌，被對手得80幾分很不及格，「跟他們一起修正」。明天松山則將與南山正面交鋒。

HBL男子組 HBL女子組 HBL

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