亞錦賽／重演複賽對日0：1吞敗 中華隊爭冠失利

亞洲棒球錦標賽昨晚迎來冠軍戰，中華隊雖有徐若熙先發5局8K好投，然而打線又遭日本隊封鎖，最終複製複賽成績，以0：1吞敗，拿莫．伊漾將落淚的陳聖平擁入懷中，台北大巨蛋2萬1013名球迷無緣見證中華隊留下金牌。

台北大巨蛋「痛苦槍」經過修正，解放徐若熙真正球速，開幕戰對南韓隊最速僅150公里，昨晚冠軍戰速球154、155公里在跑，面對日本隊5局僅因失誤後丟掉1分非責失，15個出局數8次讓對手揮棒落空以三振抓下。

沒能留下冠軍，徐若熙坦言可惜，這場比賽並未追求球速，「主要是投球內容，球丟得再快對手還是打得到。」此次亞錦賽兩戰投出18K，位居大會三振王，徐若熙很快放眼未來，「這次已經過了，再來就明年賽季、還有12強賽。」

丟掉那1分顯得巨大，中華隊全場敲出7支安打無法得分，3次雙殺阻斷攻勢，日本隊投手加藤範三6局、渕上佳輝2局、嘉陽宗一郎把關最後1局，聯手演出完封；值得一提的是，複賽也是嘉陽宗一郎、渕上佳輝讓中華隊吞10顆鴨蛋。

日本總教練川口朋保直言：「能夠先得分有非常大的幫助。」對先發投手徐若熙留下印象，這場比賽有發揮出特色，直球能夠控制在低角度，速度又快，「是潛力非常好的投手。」中華隊打者也在拉鋸戰中有發揮，尤其是拿莫．伊漾開賽的二壘打，「對日本投手的擊球時機掌握得很好。」

中華隊0：1不敵日本隊，9局上場代打的陳聖平（左）賽後難過落淚，拿莫．伊漾（右）給予安慰。記者余承翰／攝影

陳聖平在9局上的界外全壘打，讓現場球迷從驚喜轉為長嘆，最終遭到再見三振，賽後眼淚止不住，拿莫．伊漾獻上擁抱，也想向總教練郭李建夫說聲辛苦，「很想幫他拿下金牌。」

中華隊錯失冠軍，但拿下最多個人獎項，林靖凱獲選最佳防守球員，全明星隊中，一壘手拿莫．伊漾、三壘手劉基鴻、游擊手林承飛、外野手陳孝允。

季軍戰南韓隊以7：0擊敗菲律賓隊，總教練鄭寶明指出，從近幾個賽事來看，中華隊進步驚人，「相信會愈來愈厲害。」而陣中砲手金凡錫9日敲出大巨蛋首轟，紀念球被場方留做未來博物館館藏，金凡錫感到榮幸。