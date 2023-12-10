亞錦賽／日本展現社會隊實力 投手控球、速度並進是關鍵
亞洲棒球錦標賽以社會人隊為主體的日本隊展現高水準，冠軍戰以1比0擊敗中華隊奪冠；中華隊投手教練周宗志點出台灣社會隊投手大多以控球取勝，但想在國際賽有更好成績，控球及球速要並進。
亞洲棒球錦標賽日本此次以社會人隊為主體，但無論攻守都展現超水準表現，超級循環賽複賽對中華隊先發的投手嘉陽宗一郎，今天冠軍戰也有後援登板，周宗志表示，嘉陽宗一郎能力及速度是職棒等級身手。
周宗志先前多次帶領青棒國家隊打國際賽，現在接任業餘社會隊新北禾聯棒球隊總教練，此次是首度入成棒國家隊教練團。
周宗志表示，台灣的社會隊也有像嘉陽宗一郎這樣的投手，但人數沒有辦法像日本這麼多，在日本幾乎每支社會隊都可以有1、2人，打者能常常面對這樣的A級投手，自然可以進步更快。
周宗志點出，目前台灣的社會隊除了合作金庫、台灣電力可能有這樣投手外，其他社會隊比較缺乏這樣強投，大部分還是控球取勝，要求控球不是壞事，但想要在國際賽有更上一層樓好表現，速度和控球要並進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言