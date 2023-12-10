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亞錦賽／2.2萬人看台日大戰 北捷加開8列車、24分鐘疏運完畢

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北即時報導
亞錦賽結束後，人潮湧入國父紀念館站內。記者洪子凱／攝影
亞錦賽結束後，人潮湧入國父紀念館站內。記者洪子凱／攝影

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽冠軍賽，開放2.2萬人入場觀賽，中華台北隊敗給日本隊，以0比1收場。比賽結束後大量人潮離開台北大巨蛋，北捷表示，晚間8時52分比賽結束，球迷湧入國父紀念館站內，晚間9時16分疏運完成。

旅客於球賽結束後陸續進入車站，透過現場標示及人員引導，加強站內分流及月台分散兩端候車，並採取列車加密班距因應，整體搭車秩序良好，並未啟動月台、閘門、出入口三級人潮管制措施。

台北捷運表示，比賽結束前已經準備好8輛空的列車，結束後在24分鐘內完成疏運，21時16分疏運完畢。北捷自行研發的NTDS（捷運路網及列車動態顯示系統），在疏運過程中發揮極大效能，幫助行控中心掌控列車沿途載客擁擠程度、提供是否加發列車決策數據，並配合進、離場時間加強疏運，板南線最短班距約為2.5至3分鐘。

因應大巨蛋首場國際賽事，北捷也特別於國父紀念館站出口5連通區設置320吋巨型大螢幕，顯示全路網列車動態，讓旅客在搭車前先了解路網資訊及人潮狀況。至於停車場部分，車輛也在40分鐘內離場，由於非尖峰時段，周遭道路交通並未受影響。

亞錦賽結束後，人潮湧入國父紀念館站內。記者洪子凱／攝影
亞錦賽結束後，人潮湧入國父紀念館站內。記者洪子凱／攝影

亞錦賽成棒

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