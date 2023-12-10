亞錦賽／2.2萬人看台日大戰 北捷加開8列車、24分鐘疏運完畢
2023年第30屆亞洲棒球錦標賽冠軍賽，開放2.2萬人入場觀賽，中華台北隊敗給日本隊，以0比1收場。比賽結束後大量人潮離開台北大巨蛋，北捷表示，晚間8時52分比賽結束，球迷湧入國父紀念館站內，晚間9時16分疏運完成。
旅客於球賽結束後陸續進入車站，透過現場標示及人員引導，加強站內分流及月台分散兩端候車，並採取列車加密班距因應，整體搭車秩序良好，並未啟動月台、閘門、出入口三級人潮管制措施。
台北捷運表示，比賽結束前已經準備好8輛空的列車，結束後在24分鐘內完成疏運，21時16分疏運完畢。北捷自行研發的NTDS（捷運路網及列車動態顯示系統），在疏運過程中發揮極大效能，幫助行控中心掌控列車沿途載客擁擠程度、提供是否加發列車決策數據，並配合進、離場時間加強疏運，板南線最短班距約為2.5至3分鐘。
因應大巨蛋首場國際賽事，北捷也特別於國父紀念館站出口5連通區設置320吋巨型大螢幕，顯示全路網列車動態，讓旅客在搭車前先了解路網資訊及人潮狀況。至於停車場部分，車輛也在40分鐘內離場，由於非尖峰時段，周遭道路交通並未受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言