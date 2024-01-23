文化部研議 公共藝術代辦制回歸公務系統

公共藝術推動出現代辦「一條龍」壟斷問題，監察院提案糾正文化部。文化部昨回應，將展開最大規模公共藝術修法，研議進行大幅度代辦制度調整，朝公務系統正規的專管中心及專案管理模式方向改革。

文化部表示，公共藝術推動至今卅年，雖持續順應整體環境趨勢、調整法令及相關制度，但作為台灣少見執行最久的公共政策，仍免除不了產生錯綜複雜的問題。對監察院糾正及各界意見，不涉及修法層次者，文化部已陸續改善，並將參考諮詢會議討論，展開最大規模公共藝術制度修法。

文化部指出，為徹底回應及解決各界對於公共藝術相關質疑及建議，已於去年十一月起廣邀公共藝術領域專家學者、藝術家、策畫單位、興辦機關，針對代辦、法令規範、執行樣態、人才培育、維護管理、基金運用等層面進行全面檢視及討論，期盼透過廣泛討論的諮詢會議，充分聆聽及凝聚解決做法及未來發展方向。

對於專家學者資料庫中委員僅三六六人、專業層面分布不均且多年未新增部分，文化部表示已著手重新檢視、調整委員資料庫，也廣邀各界推薦適合人選，擴展參與層面。

【記者洪哲政／台北報導】陸軍司令部昨表示，對監察院所提意見表尊重，後續相關規定若有修正，陸軍將據以辦理。