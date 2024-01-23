業者建議辦金酸莓獎 選最醜公共藝術作品

監察院糾正文認為文化部未緊扣設置公共藝術政策目標，特別是培養年輕世代藝術家。藝術界認為，公共藝術不同於繪畫，從設計到施作不僅耗時費工，還需要與當地民眾互動，競圖時評審往往會看藝術家的公共藝術經歷，年輕藝術家較難出線，但專家建議文化部可在資料庫中增加新世代策展人、藝評或學者，為台灣公共藝術注入更新鮮的觀點及更前瞻的角度。

策展人胡朝聖擔任公共藝術審議委員多年，曾做過公共藝術代辦，他認為公共藝術代辦近年已被「汙名化」，出現亂象的關鍵是評審，不在於代辦公司，若公共藝術審議委員能好好把關，公共藝術品質自然會提升。

會出現公共藝術代辦「一條龍」圍標壟斷問題多半是偏遠地區的小型案子。蔚龍藝術總經理王玉齡認為，民間代辦公司目前爆出兩、三家有問題，卻「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」。

胡朝聖指出，公共藝術和大眾認知的繪畫等「純藝術」不同，除了自我藝術創作，還必須跟民眾、公部門不斷對話，因此年輕藝術家不容易掌握，有心創作公共藝術的藝術家往往要歷經歲月錘鍊才能做出精彩作品。

對於監察院批評「近年難見具台灣特色公共藝術」，胡朝聖不以為然地指出，公共藝術風格相當多元，有菁英品味也有庶民美學。他舉例，藝術家帶著國小學生或阿公阿嬤一起創作，可能粗糙，但從公共藝術角度觀察卻可能深具台灣特色、相當成功。

胡朝聖建議，公共藝術獎不妨舉辦「金酸莓獎」，每年選出最醜的公共藝術並公布評委，讓民眾藉由討論最醜的公共藝術，凝聚對公共藝術美學共識；若評委因擔心選出「最醜的公共藝術」而潔身自愛，就能改善代辦的圍標問題。