新聞眼／資安為名抗中 又拿不出配套

準總統賴清德日前視察無人機國家隊，卻出現「Made in China」的陸製馬達，成為話題。關鍵就在，民進黨執政後大張旗鼓推動「產業鏈去中（紅）化」，行政院前院長蘇貞昌更在二○一九年要求各部會汰換各種陸製資通訊產品，範圍從無人機、網路攝影機、伺服主機、雲端服務到印表機等，不分是否涉及資訊傳輸，統統不能用；沒想到，國家隊竟出現陸製品，這一記回力鏢來得迅雷不及掩耳。

再加上美國眾議院議長裴洛西前年八月來台，台鐵左營站ＬＥＤ看版被駭客入侵出現詆毀裴洛西字眼，蘇貞昌震怒之下全面盤點大陸資通訊產品、委外營運公眾場域契約，這一震怒，無論是哪一國的廠牌，只要馬達、外殼、記憶卡，上面寫著「Made in China」都不給過。

禁止使用大陸產品最合理化的說詞就是「資安」，但資安的核心是伺服器，在行政院要求之下「禁陸令」卻無限上綱，例如陸製馬達，既不可能洩密又非獨門，選擇性價比較優的大陸產品，沒有不用之理；難不成是連銅線、磁粉、螺絲、外殼，都不得用？

民進黨把資安當成反中的工具，將有一絲「染紅」的無人機都排除採購在外，行貿易壁壘之實，卻沒有任何配套措施，開給部會可以採購的「白名單」，不是價格高過數倍甚至十倍的歐美廠牌，否則就是軍用規格，但有採購需求的部會卻沒有獲配同等增加的預算，等於是看得到吃不到，無視許多攸關人民安全的業務無法進行。

無人機國家隊出現陸製馬達，面對藍委追問是否有資安疑慮，行政院長陳建仁卻叫大家「不用大驚小怪」，蔡政府近年禁了所有陸製資通訊產品和零件，究竟是誰把資安無限上綱？又是誰在大驚小怪？