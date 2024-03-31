「去紅化」無限上綱 我陷無人機空窗期

準總統賴清德產業之旅日前到亞洲無人機ＡＩ創新應用研發中心，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達，出現「MADE IN CHINA」字樣引起騷動，行政院長陳建仁要大家「不用大驚小怪」。而本報進一步調查發現，隨著政府提升對「禁陸令」、「去紅化」的重視，台灣正陷入無人機空窗時代。

無人機群飛表演、森林大火救災、防治紅火蟻噴藥、監測橋梁或化製車等，近年公部門使用無人機範圍愈來愈廣，但隨著蔡政府上任後「去紅化」，二○一九年，時任行政院長蘇貞昌任內發布「資通安全責任等級分級辦法」，所有屬於大陸廠牌者，無論原產地在台灣、大陸或第三地，都列入限制範圍；過去公部門普遍使用的來自深圳的「ＤＪＩ大疆無人機」封存入庫，各單位向美日購買，或尋找國產無人機。

過去一年，多個部會採購無人機流標不斷。農業部農試所、農委會林業及自然保育署、原能會核研所、海委會海巡署、台電及多個大專院校採購無人機都曾流標，有些單位甚至連開標都無法。

一名政府部門採購人員指出，去年六月，政院再次發函各部會重申各公務機關使用資通訊產品時，無論「軟體、硬體或服務」，都不得使用大陸廠牌，所謂「大陸廠牌」認定，卻變得無限上綱，就算是國產無人機廠商，但若有「陸製零組件」也難過評審關。

另一個政府部門採購部門人員指出，過去原本都有一家美國廠商得標，但去年被檢舉有大陸零件後，也不敢投標。他舉例，無論是外殼、馬達、ＳＩＭ卡，只要是陸製，就都不行，遍尋無人機廠商，「要嘛不願來投標，不然就是開出天價。」

某三級機關去年為此詢問數位發展部國家資通安全研究院，到底哪家公司的無人機產品通過驗證？希望能有正面表列，但資安院要求自行釐清，他們耗時快一年才找到廠商，但價格是過去的好幾倍。另有地方政府改為服務標，執行無人機群飛表演，幾經檢舉發現下游廠商使用陸製無人機而解約。