溫網／謝淑薇今晚出戰女雙4強 賭盤看好能晉級與前戰友爭冠

我國好手謝淑薇和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）暌違4年再度攜手打進女雙4強，預計台灣時間今晚9點半左右，對決非種子組合西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）／捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova），力拚決戰門票，謝淑薇個人有望連2場大滿貫賽事奪冠。

溫網周五賽程出爐，兩場女雙4強戰皆在第一球場，晚上8點由第3種子比利時梅騰絲（Elise Mertens） ／澳洲杭特（Storm Hunter），對決第16種子中國張帥／美國多海德（Caroline Dolehide），第二場則是謝淑薇／史翠可娃對決托摩／鮑茲科娃。

國際賭盤看好梅騰絲／杭特的「比澳組合」以及謝淑薇／史翠可娃的「台捷搭檔」能出線，最後在周日晚間爭奪草地大滿貫冠軍。值得一提的是，梅騰絲曾是謝淑薇的搭檔，兩人曾在2021年溫網聯手封后。

謝淑薇生涯在溫網三度奪下女雙冠軍，戰友分別是2013中國彭帥、2019年史翠可娃，以及2021年梅騰絲，目前謝淑薇在溫網女雙跨屆16連勝中，今年大滿貫成績則是完美的10勝0敗，再2勝就能完成跨5年奪3冠的特別紀錄。