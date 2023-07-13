溫網／梅迪維夫5盤大戰晉4強 下場對決小蠻牛艾卡拉茲

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導
俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）擊敗美國對手，生涯首度闖進溫網4強。 路透社
俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）擊敗美國對手，生涯首度闖進溫網4強。 路透社

俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天在溫網8強賽歷經5盤大戰，擊敗非種子美國選手尤班克斯（ChristopherEubanks），生涯首度闖進溫網4強。

法新社報導，梅迪維夫以6比4、1比6、4比6、7比6（7比4）、6比1淘汰尤班克斯，將於4強賽對決西班牙男網新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

艾卡拉茲為本屆溫網第一種子，今天以7比6（7比3）、6比4、6比4直落三，擊敗丹麥網球新秀魯內（Holger Rune）。

梅迪維夫目前排名世界第三，他曾在2021年打敗塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），奪下當年美網冠軍。

艾卡拉茲外號為「小蠻牛」，被譽為西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）的接班人。

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