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溫網／約克維奇12度闖溫網4強 46度進大滿貫4強平紀錄

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）擒服俄羅斯好手盧布列夫，生涯第12度闖進溫布頓網球錦標賽4強。 美聯社
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）擒服俄羅斯好手盧布列夫，生涯第12度闖進溫布頓網球錦標賽4強。 美聯社

塞爾維亞名將約克維奇今天奮戰四盤後，以4比6、6比1、6比4、6以3擒服世界排名第7的俄羅斯好手盧布列夫（AndreyRublev），生涯第12度闖進溫布頓網球錦標賽4強。

這也是約克維奇（Novak Djokovic）第46度打進大滿貫4強賽，追平已退休瑞士名將費德瑞（RogerFederer）寫下的紀錄。

約克維奇正朝第8座溫網冠軍和第24座大滿貫金盃的目標邁進，追平澳洲女子退役名將寇特（MargaretCourt）創下的最多大滿貫金盃紀錄。

法新社報導，36歲的約克維奇將在4強賽與義大利好手辛納（Jannik Sinner）交手，爭取16日的決賽門票。他自2013年以來從未在溫布頓中央球場（CentreCourt）輸球，包括今天與盧布列夫的比賽。

今天是約克維奇第400場大滿貫比賽，他堅稱享受贏球的感覺。

「我喜歡這種感覺。誰都想登上其他球員都想打倒你的高點。」

「每次我上球場，壓力從沒離開過。」

「他們想要撂倒我，贏得比賽…但這是不會發生的！」

第8種子辛納今天稍早以6比4、3以6、6以2、6以2力克非種子俄羅斯選手薩菲烏林（RomanSafiullin），生涯首度闖進大滿貫4強。

溫布頓 溫網 約克維奇

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