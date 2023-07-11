聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫網／約克維奇拍落胡爾卡奇 14度晉級8強

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導
塞爾維亞網球名將約克維奇第14度闖進溫布頓網球錦標賽8強戰。 法新社
塞爾維亞網球名將約克維奇第14度闖進溫布頓網球錦標賽8強戰。 法新社

塞爾維亞網球名將約克維奇今天延續昨日未打完的比賽，最終以7比6（8/6）、7比6（8/6）、5比7、6比4擊敗波蘭好手胡爾卡奇，生涯第14度闖進溫布頓網球錦標賽8強戰。

約克維奇（Novak Djokovic）拍落胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）後，他尋求奪下生涯第8座溫網冠軍和第24座大滿貫金盃又更進一步。

約克維奇昨天在溫網16強賽迎戰胡爾卡奇，連續搶下兩盤穩居領先，但因為已到晚間11時的宵禁時間，只好停賽今日再戰。

36歲的約克維奇賽後表示：「胡爾卡奇打了一場精彩比賽，值得大大讚許，他表現非常出色。」

這是約克維奇生涯第100場溫網單打比賽，同時也奪下在溫網的第90勝。

約克維奇於8強戰的對手是俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev），兩人將爭奪溫網4強戰門票。

溫布頓 溫網 約克維奇

延伸閱讀

溫網／吳芳嫺女雙16強止步 驚奇之旅告一段落

溫網／效法納達爾堅韌毅力 俄羅斯16歲神童勇闖16強

溫網／躲過2賽末點首闖8強 球后斯威雅蒂：更有信念

溫網／遭烏克蘭對手逆轉還被噓 白俄名將怒控球迷「喝多了」

相關新聞

溫網／約克維奇拍落胡爾卡奇 14度晉級8強

塞爾維亞網球名將約克維奇今天延續昨日未打完的比賽，最終以7比6（8/6）、7比6（8/6）、5比7、6比4擊敗波蘭好手胡...

溫網／再見擦網球奪跨屆15連勝 謝淑薇女雙8強就位

我國女網好手謝淑薇挑戰溫布頓女雙跨界連3冠的腳步，今天又前進一步，她和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova...

溫網／烏女將拒握手白俄前球后

俄戰爭超過500天，烏克蘭網球名將史維托莉娜昨天向祖國傳達訊息，溫布頓網球賽第四輪以2：6、6：4、7：6（11：9）擊...

溫網／吳芳嫺女雙16強止步 驚奇之旅告一段落

台灣選手吳芳嫺今年溫網女雙賽事與中國女將朱琳打出驚奇，拉出2連勝，今天16強賽則是以3比6、6比3、4比6不敵中國的張帥...

溫網／效法納達爾堅韌毅力 俄羅斯16歲神童勇闖16強

年僅16歲的俄羅斯女網小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva），繼今年法網殺進第3輪的精采表現後，今天繼續在溫布頓網賽中挺進。安德烈耶娃表示自己以名將納達爾（Rafa Nadal）為榜樣，希望能學習他的毅力與韌性。

溫網／躲過2賽末點首闖8強 球后斯威雅蒂：更有信念

面對對手2個「賽末點」，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）挺住壓力，台灣時間今天凌晨上演逆轉勝，以6：7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦