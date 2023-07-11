溫網／約克維奇拍落胡爾卡奇 14度晉級8強

塞爾維亞網球名將約克維奇今天延續昨日未打完的比賽，最終以7比6（8/6）、7比6（8/6）、5比7、6比4擊敗波蘭好手胡爾卡奇，生涯第14度闖進溫布頓網球錦標賽8強戰。

約克維奇（Novak Djokovic）拍落胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）後，他尋求奪下生涯第8座溫網冠軍和第24座大滿貫金盃又更進一步。

約克維奇昨天在溫網16強賽迎戰胡爾卡奇，連續搶下兩盤穩居領先，但因為已到晚間11時的宵禁時間，只好停賽今日再戰。

36歲的約克維奇賽後表示：「胡爾卡奇打了一場精彩比賽，值得大大讚許，他表現非常出色。」

這是約克維奇生涯第100場溫網單打比賽，同時也奪下在溫網的第90勝。

約克維奇於8強戰的對手是俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev），兩人將爭奪溫網4強戰門票。