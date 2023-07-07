溫網／比賽中斷後重燃戰火 梅德維夫克敵挺進第3輪

俄羅斯網球名將梅德維夫昨晚在溫布頓錦標賽對陣法國好手馬納里諾時，比賽因夜晚光線不佳而中斷，他今天重返球場繼續比賽，最終以6比3、6比3、7比6 (7比5）克敵，挺進第3輪。

法新社等媒體報導，今年27歲的梅德維夫（Daniil Medvedev）為本屆溫網第2種子，昨天第2輪在第2球場迎戰馬納里諾（Adrian Mannarino）時打到一半比賽中斷，暫時以6比3、6比3、4比4領先。

梅德維夫與馬納里諾今天繼續第3盤比賽，各自先保住兩個發球局，打成6比6局面，進入決勝局，最終梅德維夫在決勝局以7比5擊敗對手，晉級溫網第3輪。

梅德維夫曾拿下美網冠軍，但迄今在溫網未曾挺進8強。