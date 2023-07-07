溫網／魯德止步第2輪 鏖戰5盤不敵地主外卡選手

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導
挪威網球好手魯德在溫布頓男單第2輪賽事出局。 法新社
挪威網球好手魯德在溫布頓男單第2輪賽事出局。 法新社

世界排名第4的挪威網球好手魯德（Casper Ruud）今天在溫布頓網球錦標賽男單第2輪賽事，與英國選手布羅迪（Liam Broady）鏖戰5盤，最終不敵持外卡參賽的布羅迪，宣告出局。

法新社報導，布羅迪今天對上法網亞軍魯德，前3盤以1比2居於劣勢，但布羅迪保持冷靜，最終在中央球場（Centre Court）以6比4、3比6、4比6、6比3、6比0晉級。

魯德是最近兩屆法網與去年美網亞軍，但24歲的他未曾在溫網突破第2輪。

現年29歲的布羅迪目前世界排名142，今天他在第4盤末尾叫了醫療暫停，但決勝盤他以6比0擊潰魯德，得以享受全場觀眾掌聲。

布羅迪第3輪將對上第26種子、加拿大好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）。

溫布頓 溫網 魯德

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