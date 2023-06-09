法網／謝淑薇攜手中國搭檔王欣瑜 闖進女雙決賽

台灣女網好手謝淑薇攜手中國搭檔王欣瑜，今天在法國網球公開賽女雙4強，以6比2、3比6、6比3擊敗美澳組合馬蒂內茲、培瑞斯，順利晉級冠軍戰。

謝淑薇生涯拿過4次大滿貫女雙金盃，包括2013年溫網、2014年法網，以及2019、2021年溫網，其中2014年法網女雙冠軍的搭檔彭帥同樣來自中國。

37歲的謝淑薇，之前因傷休息了長達18個月以後，在今年復出的首場大滿貫賽就再度闖進法網女雙冠軍戰。謝淑薇的搭檔、21歲王欣瑜，僅是生涯第3度參加大滿貫賽事，在此之前，她的女雙從未闖過第2輪。

謝淑薇和王欣瑜今天4強賽面對美國選手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲選手培瑞斯（EllenPerez）組合，首盤首局就破了對手的發球局，接著雙方一路保發，兩岸組合在4比2領先時又再度破發成功，接著又順利保發，僅花36分鐘就收下首盤勝利。

第2盤輪到對手發威，前5局雙方互保，在馬蒂內茲、培瑞斯以3比2領先時，第6局破了謝淑薇和王欣瑜的發球局，馬蒂內茲、培瑞斯就靠著這次破發，以6比3拿下第2盤。

決勝的第3盤，先發球的謝淑薇和王欣瑜保發後，接著第2局在逼出對手第3個破發點後，終於順利拿下，取得2比0的關鍵領先。

隨後雙方都順利保住發球局，而謝淑薇和王欣瑜在5比3領先時，第9局輪到自己的發球局，很快就取得40比15的2個賽末點，雖然一度被對手追到40比40的「丟士（Deuce）」，但兩岸組合在出現第4個賽末點後終於拿下。

闖進決賽的謝淑薇和王欣瑜，對手將是美加組合湯生（Taylor Townsend）和費南德茲（LeylahFernandez），比賽預計6月11日登場。