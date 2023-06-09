法網／球王自信能贏約克維奇 恩師： 這會是艱難的比賽

西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與22座滿貫得主約克維奇（Novak Djokovic）今天將在法網4強正面交鋒，談到這場眾所矚目的對決，阿爾卡拉斯的教練、球員時期綽號「蚊子」的費雷洛（Juan Carlos Ferrero）直言：「這將會是一場非常艱難的比賽。」

約克維奇生涯累積22座大滿貫，本屆如果贏下冠軍，將超越「西班牙蠻牛」納達爾，獨居史上最多大滿貫冠軍選手。這場比賽將只是雙方生涯第二度在職業賽場碰頭，也是雙方首次在大滿貫交鋒

阿爾卡拉斯和約克維奇本周二皆順利闖進4強，兩人多獲得一天休息時間。費雷洛不認為年輕的阿爾卡拉斯在對戰上有優勢，「約克維奇是史上最佳球員，懂得分析對手，找到解方。即使阿爾卡拉斯的速度算是頂尖水準，甚至能在比賽搶得先機，但仍須提防約克維奇多次反敗為勝的能力。」

費雷洛強調兩名球員都是世界上最好的球員，「約克維奇更有參加這種比賽的經驗，但阿爾卡拉斯真的很想打這場比賽，他從一開始就很期待。」

雖然知道比賽不好打，不過費雷洛透露阿爾卡拉斯信心滿滿，「他對自己很有自信，相信自己能擊敗約克維奇。讓我們拭目以待，我認為他們都有驚人的水準。」