詹皓晴法網混雙擊敗謝淑薇 第3度晉級8強

法國網球公開賽今天結束的混雙16強，詹皓晴搭檔法國馬廷（FabriceMartin），以6：4、3：6、10：6擊敗謝淑薇和馬育（Nicolas Mahut）組合，順利挺進最終8強。

這場混雙對決同樣都由台灣球員搭檔地主法國球員的組合，詹皓晴和36歲的馬廷，擊敗謝淑薇和41歲老將馬育組合，也讓詹皓晴生涯繼2016、2019年後，第3度闖進8強，追平自己在法網混雙的最佳紀錄。

首盤開打後雙方一路互保發球局，直到第7局詹皓晴和馬廷順利破發，而他們也就靠著這次寶貴的破發，首盤就以6：4拿下。

第2盤前段雙方互破對手一次發球局，比賽來到關鍵第8局，這次輪到謝淑薇攜手馬育破了對手發球局，取得關鍵5：3領先，接著又順利保發，以6：3收下第2盤。

來到決戰的關鍵搶10第3盤，比賽意外一面倒，詹皓晴和馬廷在前11分共破了對手4個發球分，很快取得9：2的7個賽末點。儘管謝淑薇和馬育努力化解4個賽末點，但最終仍以6：10敗下陣來，讓詹皓晴攜手搭檔闖進8強。

詹皓晴除了混雙闖進8強外，和姊姊詹詠然搭檔的女雙，也將在今天傍晚5時在16強出賽，力爭8強門票。