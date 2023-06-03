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法網／謝淑薇晉級混雙16強 將對決詹皓晴

中央社／ 台北3日電
謝淑薇與法國選手搭檔混雙，首輪旗開得勝，下一輪將對決詹皓晴一樣是台法組合。 截圖自謝淑薇粉絲團
謝淑薇與法國選手搭檔混雙，首輪旗開得勝，下一輪將對決詹皓晴一樣是台法組合。 截圖自謝淑薇粉絲團

台灣網球選手謝淑薇與法國選手馬育今天凌晨在法國網球公開賽混雙首輪上陣，以2比1擊敗拉脫維亞女將奧斯塔朋科與西班牙選手耶南德茲，16強將對決台灣選手詹皓晴與法國馬廷。

台灣網球選手謝淑薇4月底重返賽場，法網也是她復出後首場大滿貫賽事，女雙與中國王欣瑜攜手，而混雙則與前男雙球王、法國網球選手馬育（NicolasMahut）並肩作戰。

謝淑薇晉級女雙次輪後，今天凌晨展開混雙首輪賽事，「台法組合」首輪對手為拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）與西班牙選手耶南德茲（DavidVega Hernandez）。

「台法組合」儘管首盤發球局先失守，但隨後連續成功破發、連拿4局，以6比4逆轉搶下首盤。

「台法組合」次盤一開始錯過3個破發點的機會，且頭尾的發球局都未能保住，以1比6讓出。

進入決勝盤搶10，「台法組合」克服1比4落後，且化解對手3個賽末點，以14比12逆轉勝出，闖進16強。

另外，詹家姊妹詹詠然與詹皓晴在前進女雙次輪後，2人昨天在混雙分頭作戰，而詹詠然與摩納哥選手奈斯（Hugo Nys）止步混雙首輪。

詹皓晴與法國馬廷（Fabrice Martin）搭檔傳出捷報，以2個6比2擊退大會第6種子澳洲選手培瑞斯（Ellen Perez）與波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski），16強將與謝淑薇與馬育交手。

謝淑薇 詹皓晴 詹詠然

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