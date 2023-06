法網／莎芭蓮卡晉女單16強 封后熱門續保未失一盤

白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天連下兩盤,拍倒俄羅斯的拉希莫娃,首度挺進法國網球公開賽16強。

法新社報導,第2種子莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)以兩個6比2輕取世界排名82的拉希莫娃(Kamilla Rakhimova),本屆法網截至目前為止未失一盤。

莎芭蓮卡今年在澳洲網球公開賽抱回生涯首座大滿貫金盃,又在馬德里公開賽(Madrid Open)封后,本季有了好的開始,使她成為法網奪冠熱門之一。

她賽後表示:「每一場錦標賽都是不同的錦標賽,法網跟澳洲全然不同,場地不同。有大滿貫金盃入袋的感覺真好,帶來了很多信心。」

