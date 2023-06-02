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法網／莎芭蓮卡晉女單16強 封后熱門續保未失一盤

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
莎芭蓮卡(右)晉級女單16強。 新華社
莎芭蓮卡(右)晉級女單16強。 新華社

白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天連下兩盤，拍倒俄羅斯的拉希莫娃，首度挺進法國網球公開賽16強。

法新社報導，第2種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以兩個6比2輕取世界排名82的拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），本屆法網截至目前為止未失一盤。

莎芭蓮卡今年在澳洲網球公開賽抱回生涯首座大滿貫金盃，又在馬德里公開賽（Madrid Open）封后，本季有了好的開始，使她成為法網奪冠熱門之一。

她賽後表示：「每一場錦標賽都是不同的錦標賽，法網跟澳洲全然不同，場地不同。有大滿貫金盃入袋的感覺真好，帶來了很多信心。」

莎芭蓮卡(右)晉級女單16強。 新華社
莎芭蓮卡(右)晉級女單16強。 新華社

莎芭蓮卡 法網 羅斯

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