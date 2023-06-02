法網／第8種子辛納次輪落馬 鏖戰5小時26分史上第5長
世界排名第79的德國選手阿特麥爾今天在法國網球公開賽男單第2輪救回兩個賽末點，最終力克第8種子義大利好手辛納。兩人戲劇性鏖戰5小時26分鐘，成為法網史上第5長的比賽。
法新社報導，阿特麥爾（Daniel Altmaier）在第4盤末尾救回兩個賽末點，最後以6比7（0/7）、7比6（9/7）、1比6、7比6（7/4）、7比5，在蘇珊蘭格倫球場（Suzanne Lenglen Court）拿下勝利。
阿特麥爾賽後爆淚。他表示：「我不知道能不能說這是一場『歷史性』的比賽，但我想這是一場會被記住的比賽。」
去年他在美國網球公開賽首輪對上辛納（Jannik Sinner），兩人也是打了5盤才分出勝負，但當時是由辛納勝出。
法網史上最久的一場比賽發生在2004年，當年聖塔荷（Fabrice Santoro）和克里門（Arnaud Clement）上演法國內戰，聖塔荷花了6小時又33分鐘才擊退同胞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言