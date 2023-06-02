法網／第8種子辛納次輪落馬 鏖戰5小時26分史上第5長

世界排名第79的德國選手阿特麥爾今天在法國網球公開賽男單第2輪救回兩個賽末點，最終力克第8種子義大利好手辛納。兩人戲劇性鏖戰5小時26分鐘，成為法網史上第5長的比賽。

法新社報導，阿特麥爾（Daniel Altmaier）在第4盤末尾救回兩個賽末點，最後以6比7（0/7）、7比6（9/7）、1比6、7比6（7/4）、7比5，在蘇珊蘭格倫球場（Suzanne Lenglen Court）拿下勝利。

阿特麥爾賽後爆淚。他表示：「我不知道能不能說這是一場『歷史性』的比賽，但我想這是一場會被記住的比賽。」

去年他在美國網球公開賽首輪對上辛納（Jannik Sinner），兩人也是打了5盤才分出勝負，但當時是由辛納勝出。

法網史上最久的一場比賽發生在2004年，當年聖塔荷（Fabrice Santoro）和克里門（Arnaud Clement）上演法國內戰，聖塔荷花了6小時又33分鐘才擊退同胞。