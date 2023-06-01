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法網／芮芭奇娜奪今年第30勝 挺進女單32強

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
哈薩克女網好手芮芭奇娜。新華社
哈薩克女網好手芮芭奇娜。新華社

世界排名第4的哈薩克女網好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天拿下她今年第30場勝利，在法國公開賽以6比3和6比3擊敗捷克小將諾斯科娃（Linda Noskova），挺進32強。

法新社報導，2022年贏得溫布頓錦標賽女單冠軍的芮芭奇娜接下來將迎戰西班牙選手托摩（Sara SorribesTormo），爭取晉級法網16強。

第4種子芮芭奇娜可能在今年法網結束時成為新的世界球后。只有贏得今年澳洲公開賽冠軍的白俄羅斯世界排名第2好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在今年的巡迴賽勝利次數超過芮芭奇娜。

莎芭蓮卡今年已拿下31勝，是女單世界第1寶座的另一名競爭者。

芮芭奇娜 莎芭蓮卡 法網

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