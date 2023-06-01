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法網／脫衣服被發現胸前神秘裝置 約克維奇：我想模仿鋼鐵人

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇闖進法網32強。 路透
約克維奇闖進法網32強。 路透

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在法網第二輪以7：6（7：2）、6：0、6：3拍下匈牙利好手弗索維斯（Marton Fucsovics），這是他連續第18屆參賽打進32強，繼續朝大滿貫男單第23冠邁進。

約克維奇首盤遭遇大麻煩，花費1個半小時才在搶七勝出，不過之後就壓著對手打，第二盤賞給對手貝果，最終用2小時44分鐘贏下比賽，他下一場將對上第29種子西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina）。

約克維奇在比賽中脫衣服，胸前像磁片的東西被鏡頭捕捉到，成為球迷關注的焦點。約克維奇賽後受訪時開玩笑地說，「我從小就是鋼鐵人粉絲，所以想模仿他。因此我的團隊開發一種奈米科技裝置，幫助我打出最高水準，這是我最大的秘密。如果不這麼做，我可能無法在這裡。」

針對近期科索沃衝突發言爭議，約克維奇則重申，「我知道很多人會不同意，但事實就是如此。這就是我的主張，就這樣。」

法網 Novak Djokovic

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