法網／躲過2個賽末點 詹家姊妹死裡逃生逆轉過頭關

名列今年法網14種子的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，今天首輪賽事差點被西班牙、喬治亞聯軍波索娃（Aliona Bolsova）／卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova）嚇出一身冷汗，第二盤躲過2個「賽末點」下死裡逃生，才以6：7（5：7）、7：6（7：5）、6：4逆轉晉級第二輪。

詹家姊妹首盤先在第6局破發成功，但4：2領先沒能維持，下一局馬上遭到回破，最終在「搶7」失掉首盤。

第二盤狀況相似，詹家姊妹第3局先破發，但第6局遭回破，第10局再被逼出2個破發點，也是對手「賽末點」，所幸姊妹倆瓦解危機後將戰局延長到「搶7」，再以7：5扳平盤數。

決勝盤詹家姊妹連保帶破取得4：0絕對領先，但對手馬上連趕4局追平，詹家姊妹第9局保發「止血」，第10局再完成破發，才戲劇性以6：4逆轉開胡。

33歲的詹詠然已是第14度參加法網女雙，最佳成績是2017年的4強，過去兩年都是止步第三輪；29歲的詹皓晴今年第11度參賽，最佳成績同樣是4強，2018年和大陸好手楊釗煊一起締造。

稍早登場的另位寶島女將吳芳嫺，首度參加紅土大滿貫和愛沙尼亞搭擋妮爾（Ingrid Neel）攜手，首輪同樣演出逆轉勝，以6：7（2：7）、6：4、6：3擊退德國、烏克蘭組合弗里德薩姆（Anna-Lena Friedsam）／琪切諾克（Nadiia Kichenok），迎接生涯第一場大滿貫會內首勝。