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法網／約克維奇成最不受歡迎球員 用Kobe名言勉勵自己

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇是研究中最不受歡迎球員。 法新社
約克維奇是研究中最不受歡迎球員。 法新社

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）是近代網壇代表人物，雖有不少粉絲，但同時存在眾多黑粉，世界運動網路（World Sports Network）最近一份研究顯示，約克維奇是社群媒體上收到最多負面留言的球員，他本人得知消息後不感到意外，反而引用NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）名言，「有人討厭你是好事。」

該研究指出，約克維奇在社群媒體有15％負面回應，臉書發文有11％球迷按「憤怒」。他理解為何會有這樣的數據，並在受訪時表示自己的看法。

「你知道Kobe說過什麼嗎？他說：『有人討厭你是好事，因為他們憎恨的事不是好的，而是最好的。』我不會討厭任何人，我如此教育孩子，仇恨是一種恐怖的情緒」約克維奇說。

約克維奇承認自己會犯錯，但總是在特定時間做到最好，「我犯下很多錯，但至少是真實的自己，無論如何，我寧願做自己，也不願隨波逐流。」

近日科索沃北部的塞爾維亞裔民眾，抵制地方選舉，還攻擊北約維和部隊，造成十多名士兵受傷。約克維奇首輪獲勝後，在鏡頭前寫下「科索沃是塞爾維亞的心臟，應停止暴力」，引發爭議，但他表示自己不會害怕，無論是否被罰，他都會這樣做。

Novak Djokovic Kobe Bryant

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