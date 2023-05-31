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法網／爆冷！世界第2梅德維夫首輪輸給排名172會外小將

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴西網球好手維爾德。 歐新社
巴西網球好手維爾德。 歐新社

法網第3天爆出最大冷門，世界排名高居第2的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），首輪面對世界排名172、會外賽晉級的巴西對手維爾德（Thiago Seyboth Wild），歷經超過4小時的5盤大戰吞敗，第5度在紅土大滿貫「一輪遊」。

紅土向來不是梅德維夫擅長的場地，2017年到2020年都是首輪出局，但2021年打進8強，去年也打到第四輪，今年法網前更在羅馬名人賽打下生涯第一座紅土冠軍，不料法網首輪就滑鐵盧，且是在盤數領先下遭維爾德以7：6（7：5）、6：7（6：8）、2：6、6：3、6：4逆轉。

俄羅斯名將梅德維夫。 法新社
俄羅斯名將梅德維夫。 法新社

23歲的維爾德一戰成名，他說：「我整個青少年生涯都在看梅德維夫的比賽，直到今天，在這場館和這樣的對手對抗，還擊敗了他，就像美夢成真。」這只是維爾德生涯第2度打進大滿貫會內賽，他透露進場時沒想太多，戰術就是多上網、運用自己的正手拍，「這收到很好效果。」

這是維爾德生涯首度擊敗世界前10的選手，且是在法網最大球場，迎接大滿貫首勝的他提到，儘管過去身上有傷勢，但用意志力撐過4小時15分鐘的大戰考驗，很開心能寫下黑馬驚奇。

法網 梅德維夫

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