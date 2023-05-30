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法網／納達爾缺席 男網戰國時代

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
「西班牙蠻牛」納達爾，因髖部傷勢復原不及，退出法網。 路透社
「西班牙蠻牛」納達爾，因髖部傷勢復原不及，退出法網。 路透社

去年高捧法網破紀錄第14冠的「西班牙蠻牛」納達爾，因髖部傷勢復原不及，無法挑戰連霸，使男單進入戰國時代，今年澳網打下個人第22冠的塞爾維亞名將約克維奇、現任球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯都成法網奪冠熱門，小約更有機會挑戰男網破紀錄的第23座大滿貫金盃。

從2005年首度奪下法網金盃開始，納達爾生涯14度奪冠，2010到14年完成5連霸，期間只有瑞士雙雄費德勒、瓦文卡和約克維奇曾突破登頂。今年納達爾無緣衛冕，2016、21年捧冠的小約形容這是法網和網壇巨大損失，但他不會想念這位難纏對手，「比賽進入戰國時代，大家都有機會問鼎金盃。」

納達爾生涯對戰小約59次，在法網取得8勝2敗絕對優勢，最近一次是去年8強賽4盤過關，最終締造第14冠傳奇。今年納達爾缺席，小約頗被看好，若順利封王就會超越納達爾，以23座大滿貫成男網史上第一人。

西班牙 塞爾維亞 納達爾 約克維奇 阿爾卡拉斯 費德勒

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