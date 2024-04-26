台中國際旅展「屏東迎王平安祭」主題造型 祝福平安滿滿

台中國際旅展於今(26)日起一連四天在台中世貿中心盛大舉行，眾多攤位中，今年屏東館主題造型以「屏東迎王平安祭」主題，將三年一科之慶典呈現於展館中，讓參觀民眾在展場即可感受其氛圍感並帶來滿滿的平安祝福，今年9月份將分別開始於屏東小琉球、東港和南州辦理；為此隆重盛會，屏東縣政府特別設計了充滿宗教文化與祭祀氛圍的屏東館，讓參觀民眾能夠身臨其境感受屏東迎王平安祭的盛況！

屏東縣政府表示，今年邀請本縣各觀光業者包括屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣觀光創生聯盟、大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東旅行商業同業公會、屏東縣琉球鄉觀光發展協會等，提供旅遊相關DM供民眾索取，在展場中除了提供今年屏東迎王平安祭典的時程，並提供參觀民眾相關遊程、景點參觀路線、藝文活動以及食宿遊購行等多項資訊，讓參觀民眾全面了解屏東的多元魅力。

2024台中國際旅展屏東館開幕蔥寶蔥娃表演。圖／屏東縣政府交旅處提供

縣府交通旅遊處強調，為了讓參觀民眾能夠有更多機會了解屏東，展期間推出集點集章抽獎的遊戲方式，除了有動動腦QA問答及虛擬觸控互動遊戲之外，還有大人小孩都愛玩的套圈圈實體遊戲來吸引民眾駐足停留，填完問券之後，即有機會抽中環保背袋、精美實用水杯等獎品。同時，縣府更推出使用屏東萬丹紅豆所調製的飲品，吸引參觀民眾品嚐屏東風味，實際感受屏東優良物產！

交旅處倪國鈞副處長邀集民眾做問卷拿好禮。圖／屏東縣政府交旅處提供

值得注意的是，以貓狗為主題，打造充滿擬人化形象的貓狗雕刻作品，於4月20日至7月28日最萌貓狗展「極度日常」於屏東看海美術館一連展出三個月，共計30組、78件超療癒藝術創作，還有14公尺高戶外大型作品超吸睛！隨著5月份黑鮪魚季的到來，即將於5月4日至7月7日辦理「2024屏東黑鮪魚文化觀光季」，期間結合農漁和觀光產業，規劃海洋音樂會、在地美食推廣等一系列的活動，歡迎大家在來屏東東港一起享受美食、享受生活。

歡迎民眾持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊，一年四季的屏東皆有不同風貌，讓您怎麼玩都玩不膩，讓我們一起拚觀光、玩屏東。相關活動訊息請上「屏東旅遊網」（https://i-pingtung.com/）及「屏東go好玩」臉書（https:// www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/）查詢，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握第一手活動訊息。