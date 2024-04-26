快訊

富士山絕美打卡景點恐消失！遊客太多生亂象 惹怒居民祭黑網計畫反制

讓俄勢力持續壯大！美國將從非洲查德撤軍 近百名特種部隊員離開

連日雨勢不斷…彰化芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

台中國際旅展「屏東迎王平安祭」主題造型 祝福平安滿滿

聯合新聞網／ 台北訊
2024台中國際旅展屏東館開幕，交旅處倪國鈞副處長與來賓大合照。圖／屏東縣政府交旅處提供
2024台中國際旅展屏東館開幕，交旅處倪國鈞副處長與來賓大合照。圖／屏東縣政府交旅處提供

台中國際旅展於今(26)日起一連四天在台中世貿中心盛大舉行，眾多攤位中，今年屏東館主題造型以「屏東迎王平安祭」主題，將三年一科之慶典呈現於展館中，讓參觀民眾在展場即可感受其氛圍感並帶來滿滿的平安祝福，今年9月份將分別開始於屏東小琉球、東港和南州辦理；為此隆重盛會，屏東縣政府特別設計了充滿宗教文化與祭祀氛圍的屏東館，讓參觀民眾能夠身臨其境感受屏東迎王平安祭的盛況！

屏東縣政府表示，今年邀請本縣各觀光業者包括屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣觀光創生聯盟、大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東旅行商業同業公會、屏東縣琉球鄉觀光發展協會等，提供旅遊相關DM供民眾索取，在展場中除了提供今年屏東迎王平安祭典的時程，並提供參觀民眾相關遊程、景點參觀路線、藝文活動以及食宿遊購行等多項資訊，讓參觀民眾全面了解屏東的多元魅力。

2024台中國際旅展屏東館開幕蔥寶蔥娃表演。圖／屏東縣政府交旅處提供
2024台中國際旅展屏東館開幕蔥寶蔥娃表演。圖／屏東縣政府交旅處提供

縣府交通旅遊處強調，為了讓參觀民眾能夠有更多機會了解屏東，展期間推出集點集章抽獎的遊戲方式，除了有動動腦QA問答及虛擬觸控互動遊戲之外，還有大人小孩都愛玩的套圈圈實體遊戲來吸引民眾駐足停留，填完問券之後，即有機會抽中環保背袋、精美實用水杯等獎品。同時，縣府更推出使用屏東萬丹紅豆所調製的飲品，吸引參觀民眾品嚐屏東風味，實際感受屏東優良物產！

交旅處倪國鈞副處長邀集民眾做問卷拿好禮。圖／屏東縣政府交旅處提供
交旅處倪國鈞副處長邀集民眾做問卷拿好禮。圖／屏東縣政府交旅處提供

值得注意的是，以貓狗為主題，打造充滿擬人化形象的貓狗雕刻作品，於4月20日至7月28日最萌貓狗展「極度日常」於屏東看海美術館一連展出三個月，共計30組、78件超療癒藝術創作，還有14公尺高戶外大型作品超吸睛！隨著5月份黑鮪魚季的到來，即將於5月4日至7月7日辦理「2024屏東黑鮪魚文化觀光季」，期間結合農漁和觀光產業，規劃海洋音樂會、在地美食推廣等一系列的活動，歡迎大家在來屏東東港一起享受美食、享受生活。

歡迎民眾持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊，一年四季的屏東皆有不同風貌，讓您怎麼玩都玩不膩，讓我們一起拚觀光、玩屏東。相關活動訊息請上「屏東旅遊網」（https://i-pingtung.com/）及「屏東go好玩」臉書（https:// www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/）查詢，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握第一手活動訊息。

相關新聞

2024澎湖花火節住宿懶人包！海景、打卡系人氣特選 絕美海景浪漫100分

2024的澎湖花火節將於5/2盛大開幕囉 想搶先體驗的旅客也別錯過四月份的試放場～ 想知道欣賞澎湖花火節最佳觀賞地點在哪嗎？ 想尋找不一樣的方式欣賞海上煙火？ 本篇文章將推薦澎湖住宿、澎湖民宿、澎湖包棟 想去澎湖旅遊的你們 最齊全的澎湖住宿推薦就看這一篇懶人包吧！

i-Ride飛行劇院「地球12部曲」首部曲上映！跟著Janet搶先體驗、抽非洲雙人來回機票

夢想在天空中俯瞰非洲大地、穿越動物大遷徙的壯觀畫面嗎？i-Ride飛行劇院最新發表「地球12部曲-首部曲《源起．非洲》」，邀請女藝人、也是前家喻戶曉旅遊節目《瘋台灣》主持人Janet（謝怡芬）帶大家搶

秒飛日本！ 桃園神社「鯉魚流光祭」夢幻再現 𝟑公尺「巨型鯉魚旗」大集結 免費逛假日市集、DIY和菓子、手鞠球

秒飛日本風情！ 桃園神社「鯉魚流光祭」夢幻再現 𝟑米激巨鯉魚旗大集結 免費逛假日市集、和菓子DIY

夾到賺到！ 全台首間超萌「黃阿瑪的後宮生活」娃娃機主題店登場 可愛空調毯、購物袋全新周邊商品 貓奴統統帶回家

夾到賺到！ 全台首間超萌「黃阿瑪的後宮生活」娃娃機主題店登場 可愛空調毯、購物袋全新周邊商品 貓奴統統帶回家

六福萬怡「春季線上旅展」搶先登場！住宿券28折、餐券56折、遊樂園57折挑戰市場最低價

隨著台中國際旅展即將開展，六福旅遊集團決定抓住這個時機，推出限時春季線上旅展，以搶攻春遊和佈局暑假國旅市場商機。從4月24日至5月6日期間，消費者能享受到六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店、六福美饌等旗下品牌推出的超值商品優惠，包括住宿券、餐券和遊樂園券等，最低價格下殺28折，希望消費者在春遊季節中吃喝玩樂盡情享受。

新劇《不夠善良》美景拍攝地曝光！ 訂位電話響不停 餐廳仍在整修中「5/15開幕」

新劇《不夠善良》美景拍攝地曝光！ 訂位電話響不停 餐廳仍在整修中「5/15開幕」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。