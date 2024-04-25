日客愛遊台！必買電器清單曝 購物過程重體驗感

國泰航空今天舉行記者會，公布旗下「亞洲萬里通」日本及香港會員來台需求調查；顛覆一般人想像的是，日本旅客來台也買電器，其中電鍋、電蚊拍列必買清單。

交通部觀光署資料統計，香港及日本奪下2023年來台旅客人次的冠亞軍。國泰航空為了理解旗下「亞洲萬里通」會員來台旅遊需求，特別針對香港及日本共約3000人做問卷調查。

根據調查結果，國泰航空的「亞洲萬里通」日本及香港會員來台旅遊目的，以自由行、商務旅行、拜訪親友占大宗，並有過半受訪者表示有興趣在未來1年內來台灣旅遊。

調查也發現，港日旅客來台必備行程是「享用美食」及「購物血拼」。

在購物偏好上，香港旅客熱衷於食品點心及服飾配件，日本旅客則想收藏各種台式經典調味醬料與台鐵、捷運周邊商品；其中，顛覆一般人想像的是，日本旅客來台灣也會買電器用品，列必買清單的有大同電鍋和電蚊拍。

調查並分析港日旅客購物決策過程，香港旅客最在意商品CP值，例如購物時能否退稅或享有折扣；日本旅客則看重購物體驗感，包含商品種類豐富度、購物地點的交通易達性、通路信賴感等。

美食方面，具備「台灣味」的台式桌菜及路邊小吃，不約而同登上港日旅客的心願清單，日本旅客還愛火鍋，香港旅客首選牛肉麵。

國泰航空宣布，今天起至5月31日，「亞洲萬里通」台灣會員到與其合作的百貨業，包括三井OUTLET等地購物，可享50%額外「亞洲萬里通」里數回饋。

使用新光三越、環球購物中心、昇恆昌、微風百貨等點數兌換里數，可享50%額外里數回饋，再加碼抽出10名幸運得主可獲得限量的28吋行李箱；港澳、日韓及東南亞等地會員至台灣三井OUTLET消費，最高可享額外3倍里數回饋。