年度賞花攻略！「獅頭山、八卦山」追花騎遊樂

【旅奇傳媒/編輯部報導】結合賞花及騎單車的樂趣無限！參山國家風景區管理處2024年首度與《國家地理雜誌》網站合作，力促遊客到參山轄區騎單車、探索沿路美景，近日推出所屬轄區的騎遊賞花攻略，包括2條路線的騎遊賞花，以及獅頭山、八卦山及梨山等地的賞花介紹，讓遊客在一年四季如春的台灣，都可以規劃參山的追花計劃。

▲現在正是獅頭山桐花盛開之時。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山國家風景區管理處表示，此次推出有2條路線的騎遊賞花攻略，包括獅頭山及八卦山賞花路線，遊客只要點入路線內容，即可以透過 App 精準定位，且可下載騎乘軌跡紀錄，搭配單車，一路體驗參山的賞花之旅。例如在獅頭山「中港溪畔賞花騎遊」路線，經過知名景點南庄老街、東村宿舍等，春天不僅可以欣賞櫻花、黃花風鈴木、南庄花卉節，夏天有桐花，秋冬能欣賞到向日葵花田及油菜花田等。

▲參山國家風景區和《國家地理雜誌》網站合作，推出騎遊賞花攻略。 圖：參山國家風景區管理處／提供

在八卦山的「二水田中社頭、參鎮慢遊」路線，從彰化社頭火車站出發，路經忠義水岸廊道、劉家古厝、八堡圳公園、源泉故事屋等地，春天可以欣賞花旗木花、炮仗花、九重葛、黃金風鈴木、杜鵑花、蜀葵花，夏天賞金針花，以及秋冬的波斯菊花海等。

▲賞花攻略吊橋。 圖：參山國家風景區管理處／提供

賞花還可以拿好康！目前如火如荼在進行的「花現參山－誰是參大王」集點賓果遊戲，透過數位創新的方式，結合沿路風景及商家27個指定點，集滿二個指定點及一個自選景點合照（人、景、車皆需入鏡），就送百元消費券，送完為止，活動持續到9/1止。配合目前交通部觀光署力推的《16條多元路線踩點Go》活動，民眾騎乘體驗其中的2條「獅頭山」、「卦山三鐵線」路線，即日起至4/30止，上傳騎乘軌跡及照片，即有機會抽中《國家地理雜誌》與參山國家風景區管理處聯名的喔熊紀念T恤。

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