『夏季號』Tripbaa企業旅遊情報誌｜迎來夏日與山海共享旅遊潮流

當季活動一把抓，跟著趣吧，玩在旅遊潮流最前線

告別東北季風，迎來熾熱的炎夏。趣吧持續為企業打造新一季的人氣旅遊玩法，提供多樣的選擇，讓企業能度過刺激或深度體驗的難忘假期。

夏季首先是迎接海上育樂的大解封，從海上登島、水上運動到美食，海洋成為了本季度的主角。趣吧準備了最精彩的活動，帶領您走在夏季旅遊潮流的最前線。讓我們一起跟著趣吧，享受夏日的樂趣！





基隆嶼登島三大攻略重點

藍色海上公路啟航，一同乘風破浪，攻頂火山無人島！

登島名額搶先訂

基隆嶼2024年登島開放時間與過去一樣全面實行預約制度，想要到訪基隆嶼的可以自2024年4月1日起至10月31日預約登島。基隆嶼每日嚴格控制登島人數。假日梯次開放名額易額滿，每日收到1200名登島者即停止報名，你必須要在30天前搶先登記。

基隆嶼最美月份

每年4月至5月，基隆嶼就會長滿原生種百合及鐵砲百合，而7至9月，基隆嶼迎來金花石蒜花季，整座島嶼被金黃色所襯托。登島之後除了賞花，你也不能錯過基隆嶼的最高點—基隆嶼燈塔。只需攀爬1000階梯，登頂後便可感受到居高臨下的俯瞰景觀，遠眺基隆港以及和平島的美景。

趣吧基隆嶼多合一行程

趣吧今年推出二合一、三合一和四合一行程，讓你自由搭配登島、繞島、攻頂燈塔以及海上巡航藍色公路四種行程，滿足你不同需要。讓你更彈性地安排行程。為求讓你能儘快登島，建議35天前完成報名以便申請名額。20人以上團體另享票價優惠，歡迎洽詢客服。









六月划龍舟．同樂慶端午

龍舟競渡｜新手團隊競賽之選

▲龍舟競渡｜新手團隊競賽之選 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

划龍舟並不是一件簡單的事情，它考驗著隊友之間的默契與協作能力。每位隊員都必須精準地掌握舟體的平衡，同時協調划槳的節奏，方能使龍舟穩健地前進。此外，划龍舟也可以分組競速，增加了比賽的激烈程度和趣味性。這樣的體驗不僅讓參加者感受到刺激和挑戰，更能增進團隊間的凝聚力和友誼。

趣吧夏季推出在台北兩處划龍舟的體驗活動，包括基隆河的三腳渡以及新店溪的碧潭地區，讓參加者可以同時感受到划龍舟和歷史文化的魅力。

活動時程：2.5小時

活動人數：8-92人





龍舟板SUP｜最夯人氣龍舟玩法

▲龍舟板SUP｜最夯人氣龍舟玩法 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

如果想參與龍舟競賽，又向加入更多新意，就可以考慮跳脫傳統框架的海上運動—龍舟板。龍舟板結合了龍舟賽和站立式划板SUP的元素，讓參與者能夠在水上享受到極致的刺激和樂趣，成為了近年的團體建立活動的人氣之選。

趣吧夏季提供兩處龍舟板體驗套裝。 基地完善的南方澳豆腐岬，搭配專業教練，就能讓參加者輕鬆入門體驗海上SUP。南方澳也是宜蘭「寵物友善」水上活動人氣推薦，團隊的寵物朋友也能踏足龍舟上，成為團體打氣一員！

活動時程：3小時

活動人數：4-30人

若想挑戰更遠的航程， 你也可以選擇從台灣中央山脈的起點就是宜蘭烏岩角起航，加上部分航程搭配動力船艇協助拖行。讓原本純人力划行需3小時才能抵達的秘境，縮短到40分鐘即可抵達。

活動時程：3.5小時

活動人數：10-30人









懂玩也懂吃！食魚教育

花蓮七星潭洄遊吧｜跟老闆一起「摸魚」去

▲花蓮七星潭洄遊吧｜跟老闆提案一起「摸魚」去 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

從大海洄游到餐桌，認真了解食魚教育，這是企業團隊體驗獨特的海洋之旅，來花蓮七星潭海灣啟發我們對海洋的關懷與尊重。通過「食魚教育」，團隊可以了解魚的旅程，產業活動，並深入了解海洋與漁業之間的關聯，從而實踐對海洋生態的保護。這不僅是一次美味的品嚐，更是一場對海洋文化的深入探索與了解。

活動時程：2小時

活動人數：1-19人









宜蘭梗枋漁港漁村廚房｜船長夫人獨家技藝

▲宜蘭梗枋漁港漁村廚房｜船長夫人獨家技藝 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

來到以龜山島周邊為主要魚場的梗枋漁港作客，跟隨船長夫人的腳步，品嚐最道地的海派料理，感受漁村文化的魅力。參加者也可以體驗「一支釣」活動，利用一支竿子、一條魚線、一顆鉛錘、一門鈎子和衛星定位找尋魚礁，學習尊重自然的傳統釣魚古法，捕獲新鮮海鮮。這種集體的生活體驗絕對可以增進團隊的感情和的默契，是一個難得的體驗。

活動時程：4小時 （上午場 09：30/ 下午場 15：30）

活動人數：10-30人









趣吧！旅行提案包．就是比別人更懂玩

二日玩｜苗栗雪白桐花祭．新手露營野炊樂

▲二日玩｜基隆山海行．攻頂基隆嶼&夜探神祕魚市 （圖／（左） nainai173, Instagram，（右）小日子露營區官網）

旅行提案：

第一天 [下午]三義舊山線鐵道自行車 → [夜宿]小日子露營區

第二天 [上午]客家大院賞油桐花

懂玩亮點：

鐵道自行車經過壯麗景色，行經2號時光隧道有百年鐵道故事的燈光投影

苗栗4~5月雪即將到來，季節限定美景必看

小日子露營區露營管家也24小時當值，每個帳區都有獨立廁所，帳旁就有營業用大冰箱！





二日玩｜基隆山海行．攻頂基隆嶼&夜探神祕魚市

▲二日玩｜基隆山海行．攻頂基隆嶼&夜探神祕魚市 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

旅行提案：

第一天[上午]基隆嶼登島 → [午餐]海鮮料理 →[下午]和平島地質巡禮&午茶時光

→ [晚餐]廟口夜市小吃尋飽→[深夜限定]夜探崁仔頂魚市→[住宿]基隆市區

第二天[上午]睡到飽→ [午餐]金山無菜單料理→[下午]金山老街

懂玩亮點：

把握5月百合花開，走訪海上長城步道

深夜限定！跟著專家深入漁市，破解神奇叫賣密碼









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